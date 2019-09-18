Фестиваль "Нове німецьке кіно" відкриється в Україні: 5 фільмів програми

В програму щорічного фестивалю "Нове німецьке кіно", який почнеться 10 жовтня в Україні, війшли пять фільмів. Про це повідомляє компанія "Артхаус Трафік", яка проводить захід спільно с Goethe Institut в Україні.

Відкриє фестиваль музичний байопік "Гундерманн", знятий режисером Андреасом Дрезеном. У фільмі піде мова про життя простого екскаваторника Герхарда Гундерманна, який став рок-зіркою в НДР. Картина була високо оцінена в Німеччині і отримала п'ять премій Deutscher Filmpreis: за кращий фільм, режисуру, головну чоловічу роль, сценарій, художника-постановника та костюми.

Кадр з фільму "Гундерманн". Фото: Артхаус Трафік

Також в програму увійшов фільм "Золота рукавичка", який вже був серед претендентів на "Золотого ведмедя" Берлінського кінофестивалю, де і пройшла його прем'єра. В роботі Фатіха Акіна піде мова про серійного вбивцю Фріца Гонці, який підбирав своїх жертв серед жінок легкої поведінки в гамбурзькому пабі "Золота рукавичка". Як стверджує кінопреса, картина "закриває тему серійних вбивць в кіно".

Кадр фільму "Золота рукавичка". Фото: Артхаус Трафік

Про вплив нацистського режиму на життя і творчість німецького художника Герхарда Ріхтера гості фестивалю зможуть дізнатися подивившись фільм "Робота без авторства". Вперше стрічку продемонстрували на Венеціанському кінофестивалі, де вона отримала премію молодіжного журі. Крім того, фільм Флоріана Генкеля фон Доннерсмарка був номінований на "Оскар" в двох номінаціях - "Кращий фільм іноземною мовою" і "Краща операторська робота".

Лауреат Срібного ведмедя Берлінале Ульріх Кьолер представить на кінофестивалі свою нову картину - фантастичну драму "У моїй кімнаті ". Прем'єра відбулася у минулому році на Канському кінофестивалі в рамках програми "Особливий погляд". Головний герой фільму - фрілансер, з купою вільного часу і нестачею грошей. Він нещасний, але не думає про інше життя. Все змінюється тоді, коли одного ранку він прокидається і усвідомлює, що всі люди крім нього зникли.

Кадр фільму "В моїй кімнаті". Фото: Артхаус Трафік

Глядачі також побачать документальний фільм, присвячений сторіччю легендарної німецької школи архітектури Баухаус, яке вона святкує в цьому році. "Дух Баугаузу" Нільса Больбрінкера і Томаса Тільша, створений в рамках мультимедійного проекту до ювілею, повідає про величезний вплив, який здійснює на сучасний вигляд нашого світу художній рух.

Кадр фільму "Дух Баугаузу". Фото: Артхаус Трафік

"Нове німецьке кіно" - один з найстаріших кінооглядів в Україні, на якому представляють кінематограф своєї країни. Фестиваль пройде в Києві з 10 по 16 жовтня в кінотеатрі "Жовтень". Також покази традиційно пройдуть в Маріуполі, Харкові, Дніпрі, Львові, Чернівцях та Одесі, дати і місця проведення уточнюються. Всі фільми будуть продемонстровані на мові оригіналу з українськими субтитрами.

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