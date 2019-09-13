"Оскар" может получить украинский фильм про трагическую судьбу крымского татарина

С 19 сентября в столичном кинотеатре «Октябрь» в рамках оскаровской кампании стартует прокат драмы "Домой" Наримана Алиева. В широкий украинский прокат "Домой" выйдет 7 ноября, сообщает "Артхаус Трафік".

"Домой" - полнометражный дебют режиссера Наримана Алиева. По сюжету, у крымского татарина Мустафы умирает его первенец. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. Главные роли в картине исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Продюсером ленты выступает Владимир Яценко ("Дикое поле" Ярослава Лодыгина, "Атлантида" Валентина Васяновича).

Ахтем Сеитаблаев, Ремзи Билялов и Нариман Алиєв.Фото: Facebook

В августе Украинский оскаровский комитет выбрал драму Наримана Алиева "Домой" в качестве национального претендента на премию "Оскар" за лучший международный полнометражный фильм.

Мировая премьера фильма состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. В Украине фильм был впервые показан в рамках международной конкурсной программы Одесского кинофестиваля, где "Домой" завоевал Гран-при - "Золотого Дюка", который присуждается по результатам зрительского голосования. Сейчас лента среди 50-ти других европейских фильмов претендует на номинацию Европейской киноакадемии.

Показы будут проходить в кинотеатре "Октябрь" с 19 сентября в течение недели. Сеансы запланировано на 9:30. В широкий прокат "Домой" выйдет 7 ноября.

Как сообщали Українські Новини, Украина покажет три фильма на кинофестивале в Торонто. Также коллекция Оскар Шортс, где собраны лучшие короткометражные фильмы года по версии Американской киноакадемии, вышла в украинский прокат 20 июня.

Напомним, фильм о скандальном Харви Вайнштейне вышел в прокат.