Контроль над "Магістральними газопроводами" отримав Мінфін

Кабінет Міністрів передав від Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища до Міністерства фінансів контроль над публічним акціонерним товариством "Магістральні газопроводи України" (ПАТ "МГУ").

Про це під час брифінгу заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передають Українські Новини.

"Ще одним важливим рішенням, яке було сьогодні прийнято, є те, що спеціально створену компанію "Магістральні газопроводи України" було передано від Мінекоенерго до Мінфіну", - сказав він.

Оржель додав, що це зроблено для того, щоб у Мінекоенерго не було впливу на "Оператора ГТС".

Він наголосив, що це було однією з вимог європейських партнерів, щоб проведення анбандлінгу відповідало європейським вимогам.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін затвердив модель проведення анбандлинга "Нафтогазу".

Нова модель анбандлинга "Нафтогазу" передбачає передачу "Оператора ГТС" "Магістральних газопроводів".

Міністерство енергетики та вугільної промисловості 19 січня 2017 року завершило процес створення та реєстрації публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України", яке, згідно з рішенням Кабінету Міністрів, у майбутньому має стати оператором української газотранспортної системи (ГТС).