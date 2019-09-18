Контроль над "Магістральними газопроводами" отримав Мінфін

Кабінет Міністрів передав від Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища до Міністерства фінансів контроль над публічним акціонерним товариством "Магістральні газопроводи України" (ПАТ "МГУ").\r\nПро це під час брифінгу заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передають Українські Новини.\r\n"Ще одним важливим рішенням, яке було сьогодні прийнято, є те, що спеціально створену компанію "Магістральні газопроводи України" було передано від Мінекоенерго до Мінфіну", - сказав він.\r\nОржель додав, що це зроблено для того, щоб у Мінекоенерго не було впливу на "Оператора ГТС".\r\nВін наголосив, що це було однією з вимог європейських партнерів, щоб проведення анбандлінгу відповідало європейським вимогам.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кабмін затвердив модель проведення анбандлинга "Нафтогазу".\r\nНова модель анбандлинга "Нафтогазу" передбачає передачу "Оператора ГТС" "Магістральних газопроводів".\r\nМіністерство енергетики та вугільної промисловості 19 січня 2017 року завершило процес створення та реєстрації публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України", яке, згідно з рішенням Кабінету Міністрів, у майбутньому має стати оператором української газотранспортної системи (ГТС).