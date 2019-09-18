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18 вересня 2019, середа, 13:42 26
Кабмін 2019-09-18T16:15:03+03:00
Українські Новини
В'ятровича звільнили з Інституту нацпам'яті

В'ятровича звільнили з Інституту нацпам'яті

Кабінет Міністрів звільнив Володимира В'ятровича з посади голови Інституту національної пам'яті.

Про це В'ятрович написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я завершив каденцію на посаді голови Українського інституту національної пам'яті", - написав він.

Він подякував всіх співробітників інституту і запевнив, що слід продовжувати розпочаті інституціональні проекти, такі як створення музею "Революції гідності" та Архіву національної пам'яті.

З 2008 по 2010 рік В'ятрович працював директором архіву Служби безпеки України.

На посаду директора Інституту нацпам'яті був призначений 26 березня 2014 року.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін призначив Володимира В'ятровича головою Інституту нацпам'яті 3 вересня 2014 року.

А між іншим, В'ятровичу на наступний рік виділили в 2 рази більший бюджет.

Також на виборах Вакарчук вів в Раду дружину В'ятровича, хоча сам В'ятрович йшов за списками Порошенко.

Також раніше В'ятрович та Інститут нацпам'яті відмовилися святкувати День Європи в Україні.

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