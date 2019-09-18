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18 вересня 2019, середа, 13:35 15
Суспільство 2019-09-18T16:15:03+03:00
Українські Новини
У четвер в Україні похолоднішає до нуля, штормовий вітер і дощі

У четвер в Україні похолоднішає до нуля, штормовий вітер і дощі

Холод. Фото: pixabay
Холод. Фото: pixabay

19 вересня в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +13...+15 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +11...+17 градусів. У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі 0...+5 градусів, вдень 0...+5 градусів. У Моршині вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +12...+14 градусів. У Трускавці вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +12...+14 градусів. У Сваляві вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +15...+17 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +10...+17 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +12...+19 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +13...+19 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +15...+21 градус. У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +16...+21 градус. У Ялті без опадів. Температура вночі +9...+11 градусів, вдень +18...+20 градусів. 18 вересня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +19...+22 градуси; у Дніпрі біля Києва +18 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, липень 2019 року у світі став найспекотнішим в історії.

За прогнозами синоптиків, жовтень 2019 році буде контрастним.

Тим часом, в Карпатах випав перший сніг.

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