В Карпатах выпал первый снег, температура упала до нуля

В карпатаских горах в среду, 18 сентября, выпал первый снег, а температура возудха упала до нуля градусов.



Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 08:00 18.09.2019 г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер Юж. Пд-Зап. 5−6 м/сек. Температура воздуха 0 градусов. Падает мелкий снег", — говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, зима может наступить в этом году очень рано. Ведь первый снег уже выпал в российском Норильске, расположенном за северным полярным кругом. По мнению метеорологов, такая погода за Полярным кругом в это время года встречается раз в семь лет. В Европе, по долгосрочным прогнозам, в январе-феврале 2020 года температура будет самой низкой за последние 30 лет.

В то же время, июль 2019 в мире стал самым жарким в истории.

По прогнозам синоптиков, октябрь в 2019 году будет контрастным.