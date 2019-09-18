Екс-заступник міністра внутрішніх справ Ратушняк заочно арештований судом

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка в той час, як ГПУ зупинила розслідування за вбивств міліціонерів на Майдані.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього заступника міністра внутрішніх справ в організації перевищення влади і службових повноважень працівниками правоохоронних органів під час переслідування активістів Євромайдану.\r\nТакож Ратушняк підозрюється у причетності до організації умисних вбивств і замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині Києва 18-20 лютого 2014 року.\r\nСлідчим суддею Печерського районного суду Києва 16 вересня задоволено клопотання слідчого, погоджене з прокурором, і щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.\r\nДосудове розслідування триває.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Геращенко хоче стати заступником міністра внутрішніх справ.\r\nТим часом Кабмін пропонує Раді збільшити фінансування Генпрокуратури на 5,5% в 2020.