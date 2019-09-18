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18 вересня 2019, середа, 12:42 14
Судова влада 2019-09-18T16:15:03+03:00
Українські Новини
Екс-заступник міністра внутрішніх справ Ратушняк заочно арештований судом

Екс-заступник міністра внутрішніх справ Ратушняк заочно арештований судом

Віктор Ратушняк. Фото: censot.net
Віктор Ратушняк. Фото: censot.net

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка в той час, як ГПУ зупинила розслідування за вбивств міліціонерів на Майдані.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передають Українські Новини.

Зазначено, що управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього заступника міністра внутрішніх справ в організації перевищення влади і службових повноважень працівниками правоохоронних органів під час переслідування активістів Євромайдану.

Також Ратушняк підозрюється у причетності до організації умисних вбивств і замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині Києва 18-20 лютого 2014 року.

Слідчим суддею Печерського районного суду Києва 16 вересня задоволено клопотання слідчого, погоджене з прокурором, і щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляли Українські Новини, Геращенко хоче стати заступником міністра внутрішніх справ.

Тим часом Кабмін пропонує Раді збільшити фінансування Генпрокуратури на 5,5% в 2020.

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