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18 вересня 2019, середа, 12:30 15
Суспільство 2019-09-18T13:00:05+03:00
Українські Новини
У Карпатах випав перший сніг, температура впала до нуля

У Карпатах випав перший сніг, температура впала до нуля

Перший сніг у Карпатах. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост/Facebook
Перший сніг у Карпатах. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост/Facebook

У карпатаских горах у середу, 18 вересня, випав перший сніг, а температура возудха впала до нуля градусів. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.

"Cтаном на 08:00 18.09.2019 р. Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер Пд. Пд-Зх. 5-6 м/сек. Температура повітря 0 градусів. Падає дрібний сніг", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, зима може наступити в цьому році дуже рано. Адже перший сніг вже випав у російському Норільську, розташованому за північним полярним колом. На думку метеорологів, така погода за Полярним колом в цей час року зустрічається раз на сім років. В Європі, за довгостроковими прогнозами, у січні-лютому 2020 року температура буде найнижчою за останні 30 років.

У той же час, липень 2019 року у світі став найспекотнішим в історії.

За прогнозами синоптиків, жовтень 2019 році буде контрастним.

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