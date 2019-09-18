У Карпатах випав перший сніг, температура впала до нуля

У карпатаских горах у середу, 18 вересня, випав перший сніг, а температура возудха впала до нуля градусів. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.

"Cтаном на 08:00 18.09.2019 р. Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер Пд. Пд-Зх. 5-6 м/сек. Температура повітря 0 градусів. Падає дрібний сніг", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, зима може наступити в цьому році дуже рано. Адже перший сніг вже випав у російському Норільську, розташованому за північним полярним колом. На думку метеорологів, така погода за Полярним колом в цей час року зустрічається раз на сім років. В Європі, за довгостроковими прогнозами, у січні-лютому 2020 року температура буде найнижчою за останні 30 років.

У той же час, липень 2019 року у світі став найспекотнішим в історії.

За прогнозами синоптиків, жовтень 2019 році буде контрастним.