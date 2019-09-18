Борщ у серпні подешевшав майже на 4 гривні, деруни істотно подорожчали

В деяких регіонах України вартість приготування дерунів зросла майже вполовину у порівнянні з минулим роком. \r\nПро це повідомляє Економічний дискусійний клуб, передають Українські новини.\r\nВідповідно до розрахунків, проведених ЕДК, в серпні 2019 року приготування найбільш відомих українських страв коштувало: \r\nборщ (каструля об'ємом 3,5 - 4,0 літра):\r\n\r\nз м'ясом - 103,30 грн;\r\nбез м'яса (пісний) - 25, 15 грн;\r\n\r\nдерунів зі сметаною (20-25 штук) - 30,63 грн;\r\nвареників (35-40 штук):\r\n\r\nз сиром - 77, 58 грн;\r\nз капустою - 29,86 гривень.\r\n\r\nВартість борщу і дерунів у серпні. Фото: Економічний дискусійний клуб\r\nЗа даними клубу, в серпні стало дешевше приготувати тільки борщ, в той час, як приготування інших, обраних для дослідження, традиційних українських страв подорожчало.\r\nЗниження вартості борщу пояснюється перш за все сезонним зниженням цін на картоплю та овочі. На подорожчання вареників і дерунів у першу чергу вплинуло зростання цін на яйця, сметану і сир.\r\nВартість приготування вареників у серпні. Фото: Економічний дискусійний клуб\r\nЯкщо порівнювати зміну вартості приготування страв у серпні у відсотковому співвідношенні, то це буде виглядати наступним чином:\r\nзниження:\r\n\r\nборщ м'ясом - на 13,5%, або на 3,91 грн на страві;\r\nборщ пісний - на 3,2%, або на 3,38 грн на страві;\r\n\r\nзростання:\r\n\r\nвареники з капустою - на 2,3%, або на 0,68 грн на страві;\r\nдеруни зі сметаною - на 1,7%, або на 0,50 грн на страві;\r\nвареники з сиром − на 1,3%, або на 0,99 грн на страві.\r\n\r\nІндекс традиційних українських страв. Фото: Економічний дискусійний клуб\r\nВідзначається, що вартість даних страв цього літа істотно зросла в порівнянні з минулим. Найбільше, на відміну від серпня 2018 року, подорожчало приготування дерунів - на 37,5%, що пояснюється неврожаєм основного інгредієнта - картоплі. Борщ з м'ясом подорожчав найменше - на 6,9%.\r\nЗа розрахунками ЕДК, в порівнянні з серпнем 2018 року вартість приготування дерунів зросла у всіх регіонах України: від 30% на Закарпатті та Одещині до майже 45% у Запорізькій та Херсонській областях. Найдешевше приготування дерунів у серпні обійшлося львівським господиням (27,32 грн), що на 22% менше, ніж в Донецькій області, де їх вартість була найбільшою по Україні - 33,39 гривень.\r\nВартість дерунів по регіонах України. Фото: Економічний дискусійний клуб\r\nЯк повідомляли Українські новини,в серпні батон знову подорожчав, а хліб стал дешевшим на 31 копійку. У цілому, в минулому місяці дещо швидше, чим очікувалось, зросли ціни на деякі овочі та продукцію тваринного походження.\r\nТакож, у липні мінімальный продуктовий набір подешевшав на 2,9%, або на 52 гривні.