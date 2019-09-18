Борщ у серпні подешевшав майже на 4 гривні, деруни істотно подорожчали

В деяких регіонах України вартість приготування дерунів зросла майже вполовину у порівнянні з минулим роком.

Про це повідомляє Економічний дискусійний клуб, передають Українські новини.

Відповідно до розрахунків, проведених ЕДК, в серпні 2019 року приготування найбільш відомих українських страв коштувало:

борщ (каструля об'ємом 3,5 - 4,0 літра):

з м'ясом - 103,30 грн;

без м'яса (пісний) - 25, 15 грн;

дерунів зі сметаною (20-25 штук) - 30,63 грн;

вареників (35-40 штук):

з сиром - 77, 58 грн;

з капустою - 29,86 гривень.

Вартість борщу і дерунів у серпні. Фото: Економічний дискусійний клуб

За даними клубу, в серпні стало дешевше приготувати тільки борщ, в той час, як приготування інших, обраних для дослідження, традиційних українських страв подорожчало.

Зниження вартості борщу пояснюється перш за все сезонним зниженням цін на картоплю та овочі. На подорожчання вареників і дерунів у першу чергу вплинуло зростання цін на яйця, сметану і сир.

Вартість приготування вареників у серпні. Фото: Економічний дискусійний клуб

Якщо порівнювати зміну вартості приготування страв у серпні у відсотковому співвідношенні, то це буде виглядати наступним чином:

зниження:

борщ м'ясом - на 13,5%, або на 3,91 грн на страві;

борщ пісний - на 3,2%, або на 3,38 грн на страві;

зростання:

вареники з капустою - на 2,3%, або на 0,68 грн на страві;

деруни зі сметаною - на 1,7%, або на 0,50 грн на страві;

вареники з сиром − на 1,3%, або на 0,99 грн на страві.

Індекс традиційних українських страв. Фото: Економічний дискусійний клуб

Відзначається, що вартість даних страв цього літа істотно зросла в порівнянні з минулим. Найбільше, на відміну від серпня 2018 року, подорожчало приготування дерунів - на 37,5%, що пояснюється неврожаєм основного інгредієнта - картоплі. Борщ з м'ясом подорожчав найменше - на 6,9%.

За розрахунками ЕДК, в порівнянні з серпнем 2018 року вартість приготування дерунів зросла у всіх регіонах України: від 30% на Закарпатті та Одещині до майже 45% у Запорізькій та Херсонській областях. Найдешевше приготування дерунів у серпні обійшлося львівським господиням (27,32 грн), що на 22% менше, ніж в Донецькій області, де їх вартість була найбільшою по Україні - 33,39 гривень.

Вартість дерунів по регіонах України. Фото: Економічний дискусійний клуб

Як повідомляли Українські новини,в серпні батон знову подорожчав, а хліб стал дешевшим на 31 копійку. У цілому, в минулому місяці дещо швидше, чим очікувалось, зросли ціни на деякі овочі та продукцію тваринного походження.

Також, у липні мінімальный продуктовий набір подешевшав на 2,9%, або на 52 гривні.