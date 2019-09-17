Батон снова подорожал, хлеб стал дешевле на 31 копейку

В августе средние потребительские цены на батон повысились на 0,5%, или на 0,07 гривны, до 13,64 гривны за 500 г по сравнению с июлем.\r\nОб этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.\r\nПри этом самые высокие цены на батон зафиксированы во Львовской области - 16,04 гривны\/500 г, самые низкие - в Николаевской области - 11,42 гривны\/500 г.\r\nЦены на пшеничный хлеб из муки высшего сорта снизилась на 1,3%, или на 0,31 гривны до 23,90 гривен\/кг.\r\nЦены на ржаной хлеб повысились на 0,5%, или на 0,10 гривны, до 20,39 гривен\/кг.\r\nКак сообщали Українські Новини, в июле средние потребительские цены на батон повысились на 0,6%, или на 0,08 гривны, до 13,57 гривен за 500 г по сравнению с июнем.\r\nВ августе 2018 года бывший временно исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк в ходе подписания меморандума о взаимопонимании по экспорту зерна заявил о том, что правительство принимает меры для избежания роста цен на хлеб, однако за 2018 год хлебная корзина подорожала на 22%.