Батон снова подорожал, хлеб стал дешевле на 31 копейку

В августе средние потребительские цены на батон повысились на 0,5%, или на 0,07 гривны, до 13,64 гривны за 500 г по сравнению с июлем.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

При этом самые высокие цены на батон зафиксированы во Львовской области - 16,04 гривны/500 г, самые низкие - в Николаевской области - 11,42 гривны/500 г.

Цены на пшеничный хлеб из муки высшего сорта снизилась на 1,3%, или на 0,31 гривны до 23,90 гривен/кг.

Цены на ржаной хлеб повысились на 0,5%, или на 0,10 гривны, до 20,39 гривен/кг.

Как сообщали Українські Новини, в июле средние потребительские цены на батон повысились на 0,6%, или на 0,08 гривны, до 13,57 гривен за 500 г по сравнению с июнем.

В августе 2018 года бывший временно исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк в ходе подписания меморандума о взаимопонимании по экспорту зерна заявил о том, что правительство принимает меры для избежания роста цен на хлеб, однако за 2018 год хлебная корзина подорожала на 22%.