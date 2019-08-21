Минимальный продуктовый набор снизился в июле на 2,9% или на 52 гривны

Продуктовая прожиточная корзина продолжает снижение стоимости в июле. Об этом говорится в сообщении на сайте Экономического дискуссионного клуба.

В частности, в июле 2019 расчетная среднемесячная стоимость минимальной продуктовой корзины составила 1733 гривны или 86% прожиточного минимума для трудоспособного лица.

Для неработающих лиц стоимость корзины необходимых продуктов составляет 1406 гривен, или 90% прожиточного минимума.

Таким образом, в прошлом месяце продолжилось снижение стоимости минимальной прожиточной корзины. По сравнению с июнем, в июле для трудоспособного лица стоимость продуктов уменьшилась на 52 гривны, или на 2,9%, для нетрудоспособного лица - на 51 гривну, или 3,5%.

Удешевления минимального набора продовольствия в июле вызвано стремительным снижением цен на:

овощи и бахчевые культуры урожая (капусту, морковь, свеклу, лук, арбузы и дыни) - на 22% (более 37 гривен),

картофель - на 11% (15,52 грн.),

товары группы молочные продукты (сыр, масло сливочное, кефир) - на 2,6% (13,33 грн.) ,

кондитерские изделия на 3,7% (3,33 гривны),

морские продукты - на 0,6% (за счет удешевления рыбных консервов).

Одновременно, в рамках групп, входящих в состав МПК, возобновился рост цен:

яйца - на 15,2%.

фрукты - на 11%, что составило 10,05 гривны.

мясопродукты на 0,9%,

хлебопродукты - на 0,7%.

К основным изменениям в стоимостной структуре МПК, произошедшие в середине лета, следует отнести сокращение доли в группах "овощи и бахчевые" на 1,9%, и "картофеля" - на 0,6 % .

Часть расходов на продукты животного происхождения в общих расходах на питание в пределах МПК по сравнению с прошлым месяцем, выросла на 1,5 процентных пункта и достигла 60,1%. Среди групп МПК наивысший удельный вес сохраняют группы "молочные продукты" (28,5% или 495 грн.), "мясопродукты" (24,8% или 429 гривен) и "хлебопродукты" (11,2% или 195 гривен). Наименьшую долю в группах "яйца" (1,5%), "другие продукты" (1,5%) и "масло и растительные жиры" (1,8%).

По расчетам ЕДК, стоимость МПК возросла:

Таблица сравнения поднятия цен на период с декабря по июль 2018 года. Сриншот:edclub.com.ua

В прошлом месяце, существенно сократилась доля расходов на приобретение минимального продовольственной корзины по отношению к величине прожиточного минимума: для трудоспособного лица она снизилась с 93% до 86%, для нетрудоспособного лица - с 97% до 90%. Этому способствовало как снижение общей стоимости продуктов питания-составляющих МПК, так и повышение с 1 июля текущего года уровней прожиточного минимума на 4,5%.

Как сообщали Українського Новини, в июле на 15% подорожали куриные яйца и подешевел набор для борща. За июнь цены на десяток яиц снизились на 4,5 гривны.