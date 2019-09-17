Roshen може втратити свою червону стрічку: Мінекономіки оскаржило рішення суду

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства подало апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду Києва про визнання за кондитерською корпорацією Roshen права інтелектуальної власності на використання червоної стрічки в упаковці тортів.

Про це йдеться в матеріалах справи Північного апеляційного господарського суду, передають Українські Новини.

Колегія суддів вирішила прийняти скаргу міністерства до розгляду і призначила її розгляд на 25 вересня.

3 червня Госпсуд Києва визнав за Roshen право інтелектуальної власності на використання червоної стрічки в упаковці тортів і зобов'язав Мінекономіки внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою корпорації.

Мова йшла про пакувальні або перев'язувальні стрічки неметалеві, стрічки з поліпропілену для упаковки борошняних кондитерських товарів і тортів.

Як повідомляли Українські Новини,"Київхліб" оштрафували на 200 тис. гривень за дизайн коробки торта, схожий на Roshen. Раніше Roshen відкрив перше кафе у Києві а в липні корпорація запустила бісквітний комплекс в Борисполі.

До складу корпорації Roshen входять Кременчуцька, 2 Вінницькі, Київська кондфабрики, Маріупольська, яка перебуває на стадії ліквідації, а також Клайпедська кондитерська фабрика UAB Roshen (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина); Вінницький молочний завод Roshen, законсервована Липецька фабрика (Росія).

Екс-Президент Петро Порошенко є кінцевим бенефіціарним власником групи Roshen; у квітні 2016 року інвестиційна компанія ICU заявила про завершення передачі в траст компанії Rothschild Trust частки Порошенко в кондитерській корпорації Roshen.