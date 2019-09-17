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17 вересня 2019, вівторок, 17:14 11
Судова влада 2019-09-17T18:30:03+03:00
Українські Новини
Roshen може втратити свою червону стрічку: Мінекономіки оскаржило рішення суду

Roshen може втратити свою червону стрічку: Мінекономіки оскаржило рішення суду

Магазин Roshen. Фото: roshen.com
Магазин Roshen. Фото: roshen.com

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства подало апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду Києва про визнання за кондитерською корпорацією Roshen права інтелектуальної власності на використання червоної стрічки в упаковці тортів.

Про це йдеться в матеріалах справи Північного апеляційного господарського суду, передають Українські Новини.

Колегія суддів вирішила прийняти скаргу міністерства до розгляду і призначила її розгляд на 25 вересня.

3 червня Госпсуд Києва визнав за Roshen право інтелектуальної власності на використання червоної стрічки в упаковці тортів і зобов'язав Мінекономіки внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою корпорації.

Мова йшла про пакувальні або перев'язувальні стрічки неметалеві, стрічки з поліпропілену для упаковки борошняних кондитерських товарів і тортів.

Як повідомляли Українські Новини,"Київхліб" оштрафували на 200 тис. гривень за дизайн коробки торта, схожий на Roshen. Раніше Roshen відкрив перше кафе у Києві а в липні корпорація запустила бісквітний комплекс в Борисполі.

До складу корпорації Roshen входять Кременчуцька, 2 Вінницькі, Київська кондфабрики, Маріупольська, яка перебуває на стадії ліквідації, а також Клайпедська кондитерська фабрика UAB Roshen (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина); Вінницький молочний завод Roshen, законсервована Липецька фабрика (Росія).

Екс-Президент Петро Порошенко є кінцевим бенефіціарним власником групи Roshen; у квітні 2016 року інвестиційна компанія ICU заявила про завершення передачі в траст компанії Rothschild Trust частки Порошенко в кондитерській корпорації Roshen.

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