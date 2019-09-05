Roshen открыл первое кафе в Киеве, где будут угощать испанскими сладостями

Один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине корпорация Roshen открыла первое кафе Nice on cafe при фирменном магазине на проспекте Науки, 1 в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, передают Українськi Новини.

"Кафе на проспекте Науки Nice on cafe - это новый проект расширения формата фирменной сети Roshen", - сказано в нем.

Отмечается, что кафе предлагает холодные и горячие напитки, испанские сладости чуррос. На данный момент кафе работает в тестовом режиме.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Roshen запустил бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская область) и планирует выйти на полную мощность 20 тыс. тонн до 2020 года.

В состав корпорации Roshen входят Кременчугская, 2 Винницкие, Киевская кондфабрики, Мариупольская, которая на стадии ликвидации, а также Клайпедская кондитерская фабрика UAB Roshen (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия); Винницкий молочный завод Roshen, законсервированная Липецкая фабрика (Россия).

Экс-Президент Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen; в апреле 2016 года инвестиционная компания ICU заявила о завершении передачи в траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в кондитерской корпорации Roshen.