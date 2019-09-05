подписаться на рассылку
25 25.35
27.3 27.9
˟
05 сентября 2019, четверг, 19:28 77
Общество 2019-09-05T19:32:44+03:00
Українські Новини
Roshen открыл первое кафе в Киеве, где будут угощать испанскими сладостями

Roshen открыл первое кафе в Киеве, где будут угощать испанскими сладостями

Фото: roshen.com
Фото: roshen.com

Один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине корпорация Roshen открыла первое кафе Nice on cafe при фирменном магазине на проспекте Науки, 1 в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, передают Українськi Новини.

"Кафе на проспекте Науки Nice on cafe - это новый проект расширения формата фирменной сети Roshen", - сказано в нем.

Отмечается, что кафе предлагает холодные и горячие напитки, испанские сладости чуррос. На данный момент кафе работает в тестовом режиме.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Roshen запустил бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская область) и планирует выйти на полную мощность 20 тыс. тонн до 2020 года.

В состав корпорации Roshen входят Кременчугская, 2 Винницкие, Киевская кондфабрики, Мариупольская, которая на стадии ликвидации, а также Клайпедская кондитерская фабрика UAB Roshen (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия); Винницкий молочный завод Roshen, законсервированная Липецкая фабрика (Россия).

Экс-Президент Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen; в апреле 2016 года инвестиционная компания ICU заявила о завершении передачи в траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в кондитерской корпорации Roshen.

Больше новостей о: Кафе Рошен Фабрика Рошен

Архив
Новости
Глеб Простаков: Когда ахметовские произнесут "свобода слова", вспомните им голосование лишение лицензии телеканала NewsOne 20:46
Патриарх Иерусалимский Феофил III отказался признавать ПЦУ и признает только УПЦ МП 20:11
Акция протеста против освобождения Цемаха. Фото: Нацкорпус
Под Апелляционным судом в Киеве зажгли файеры из-за освобождения Цемаха 20:07
В ЕС заявили, что ждут расследования теракта телеканала "112" 19:56 Документ
Дать в морду за личное оскорбление: Волошин рассказал о конфликте с националистом Стерненко 19:31
больше новостей
Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ, - источник 12:00
В домах 5 руководителей "Укрэнерго" проводят обыски 15:37
Фото: Варта1
Неизвестные надругались над советским мемориалом на Холме славы во Львове 15:37
Рекордно дорогая картошка в Украине упала в цене из-за импорта 06:30
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
больше новостей
ФСБ. Фото: u-f.ru
Обмен пленными: стало известно имя еще одного агента ФСБ, которого выдадут России 14:10
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
Рябошапка намерен назначить первым замгенпрокурора Касько, - источник 13:08
Делом "Роттердам+" руководство НАБУ пытается заслужить благосклонность Коломойского, - Сазонов 12:49
Решение Кабмина уволить Кличко с поста главы КГГА возвращает в эпоху Януковича, – Уколов 17:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok