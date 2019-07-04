Roshen запустил бисквитный комплекс в Борисполе

Крекер на бисквитном комплексе "Рошен" в Борисполе. Фото: пресс-служба

Крекер на бисквитном комплексе "Рошен" в Борисполе. Фото: пресс-служба

Один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине корпорация Roshen запустила бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская область) и планирует выйти на полную мощность 20 тыс. тонн до 2020 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации, передают Українські Новини.

"Предприятие находится на этапе запуска... Планируется, что к 2020 году фабрика заработает на полную мощность", - сказано в нем.

Общая мощность новой фабрики составит 20 тыс. тонн.

Отмечается, что первая линия выпускает крекеры и ее мощности составляют около 1 тонны/час, при этом полный цикл производства крекера занимает 1 сутки.

На второй линии производятся новые виды печенья под ТМ "Эсмеральда".

Согласно сообщению, продукция данного комплекса будет экспортироваться во все страны, где уже представлен Roshen.

Как сообщали Українські Новини, ранее Roshen заявил, что общие инвестиции на первом этапе строительства комплекса составили порядка 1,5 млрд гривен, из которых 1,2 млрд гривен - строительная часть.

Roshen заняла 25-е место в международном рейтинге крупных мировых кондитерских компаний Global Top 100 Candy Companies по итогам 2018 года, опустившись на одну позицию по сравнению с 2017 годом.