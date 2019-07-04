Roshen запустил бисквитный комплекс в Борисполе

Один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине корпорация Roshen запустила бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская область) и планирует выйти на полную мощность 20 тыс. тонн до 2020 года.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации, передают Українські Новини.\r\n"Предприятие находится на этапе запуска... Планируется, что к 2020 году фабрика заработает на полную мощность", - сказано в нем.\r\nОбщая мощность новой фабрики составит 20 тыс. тонн.\r\nОтмечается, что первая линия выпускает крекеры и ее мощности составляют около 1 тонны\/час, при этом полный цикл производства крекера занимает 1 сутки.\r\nНа второй линии производятся новые виды печенья под ТМ "Эсмеральда".\r\nСогласно сообщению, продукция данного комплекса будет экспортироваться во все страны, где уже представлен Roshen.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Roshen заявил, что общие инвестиции на первом этапе строительства комплекса составили порядка 1,5 млрд гривен, из которых 1,2 млрд гривен - строительная часть.\r\nRoshen заняла 25-е место в международном рейтинге крупных мировых кондитерских компаний Global Top 100 Candy Companies по итогам 2018 года, опустившись на одну позицию по сравнению с 2017 годом.