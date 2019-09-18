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18 вересня 2019, середа, 06:05 30
Життя 2019-09-18T09:30:02+03:00
Українські Новини
Зима може наступити дуже рано: в Європі прогнозують найсильніші морози за останні 30 років

Зима може наступити дуже рано: в Європі прогнозують найсильніші морози за останні 30 років

Зима. Фото: pixabay.com
Зима. Фото: pixabay.com

В Європі, за довгостроковими прогнозами, у січні-лютому 2020 року температура буде найнижчою за останні 30 років. Тим часом, на Європу вже насувається потужний циклон.

Метеорологи з Великобританії досліджували переміщення повітряних потоків, які проходять над Європою над Північною Атлантикою зі сходу на захід і спрогнозували значне рясні опади снігу та зниження температури, пише Meteoprog.

Цей холодний циклон вчені вже назвали "Монстр зі Сходу". Британці вже відчули його вплив у лютому 2019 року, коли в деяких регіонах Шотландії температура впала до -14°C, а пориви вітру досягли швидкості до 112 км/ч. У багатьох місцях Англії випало понад 50 см снігу, що викликала транспортний колапс. Складна зима призвела до загибелі 17 людей, в тому числі однієї дитини.

Синоптики впевнені, "Монстр зі Сходу" не пощадить Сполучене Королівство і в 2020 році.

В Україні швидше за все будуть такі ж метеоумови, як у Великобританії. Сибірські циклони кожну зиму проходять над нашою країною.

Зима може наступити в цьому році дуже рано. Адже перший сніг вже випав у російському Норильську, розташованому за північним полярним колом. На думку метеорологів, така погода за Полярним колом в цей час року зустрічається раз на сім років.

Як повідомляли Українські Новини, липень 2019 року у світі став найспекотнішим в історії.

За прогнозами синоптиків, жовтень 2019 році буде контрастним.

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