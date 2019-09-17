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17 вересня 2019, вівторок, 13:52 17
Президент 2019-09-17T16:15:03+03:00
Українські Новини
Офіс Зеленського запросив на Раду зі свободи слова політика, видавши його за медіаексперта

Офіс Зеленського запросив на Раду зі свободи слова політика, видавши його за медіаексперта

Роман Головенко. Фото: uhp.org.ua
Роман Головенко. Фото: uhp.org.ua

На перше засідання Ради зі свободи слова при Президентові України Володимира Зеленском запросили колишнього медіаексперта, який в даний момент є функціонером політичної партії. Хоча у списку учасників він вказаний як "представник ГО" (громадської організації).

Так, під №2 у списку запрошених на засідання Ради представників ГО вказаний Роман Головенко.

Насправді, на даний момент Головенко є заступником голови та членом ради Київської міської організації Української галицької партії. Він давно перестав бути незалежним медіаекспертом, оскільки віддав перевагу політичній діяльності і представляє в суспільних питаннях, в першу чергу, позицію партії.

Раніше Роман Головенко вже опинявся у центрі скандалу, коли одночасно виступав із партійними заявами та озвучував позицію громадської організації "Інститут масової інформації" (ІМІ) як керівник її юридичного відділу. Що суперечить Статуту ІМІ, де міститься пряма заборона на підтримку будь-якої політичної сили чи інституції.

Раніше Головенко дійсно був відомим медіа-юристом і брав участь в розробці законодавства, що регулює діяльність медіа. Як, наприклад, раніше були головними редакторами ЗМІ нинішні позапарламентські політики Олег Ляшко або Адам Мартинюк, яких до складу Ради при Зеленском не включили. Логічніше, все ж таки, було б запросити до складу ради медійників та громадських діячів, які пройшли до парламенту та одержали мандат народної довіри.

У той же час, сама ГО "Інститут масової інформації", у якій працював Головенко, вже зганьбилася, проводячи "моніторинг ЗМІ", в результаті якого "фейковими" були названі рецепти окрошки, картопляників, гороскопи та курси валют.

На думку Національної спілки журналістів України (НСЖУ), дослідження ІМІ безпідставно звинувачувала журналістів в маніпуляціях. При цьому, у самих дослідженнях виявлялися "ознаки маніпуляції" в ідентичних текстах залежно від ресурсу, на якому розміщена новина. А українські ЗМІ вибірково звинувачувалися у створенні маніпулятивних новин, хоча тексти цих новин повністю збігалися з текстами іноземних ЗМІ CNN, BBC, DW та Independent.

Джерело : Українські новини
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