Зеленському довіряють 79,4% громадян, - опитування

79,4% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова довіряють Президенту Володимиру Зеленському.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 30,5% опитаних йому повністю довіряють, 48,9% - швидше довіряють.

Серед державних і громадських інститутів більшість опитаних довіряють Збройним Силам (74%), волонтерським організаціям (69%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (64%), Національної гвардії (64% ), церкві (63%), Державній прикордонній службі (63%), добровольчим батальйонам (62%), уряду (57%), Верховній Раді (57%), ЗМІ України (56%), громадським організаціям (52%), Національній поліції (51%).

Найбільше опитаних не довіряють ЗМІ Росії (80%), судовій системі в цілому (72%), місцевим судам (66%), комерційним банкам (65%), політичним партіям (63%), прокуратурі (61%), Верховному Суду (59%), Конституційному Суду (56%), чиновникам (55%), Національному антикорупційному бюро (НАБУ) (54%), Специализованій антикорупційній прокуратурі (53%), Національному агентству з питань запобігання корупції (52%), Національному банку (51%), Антикорупційному суду (50%), профспілкам (49%).

Діяльність Зеленського позитивно оцінюють 70% респондентів, негативно - 9%; нового складу Кабінету Міністрів - позитивно 45%, негативно 8%; нової Верховної Ради - позитивно 44%, негативно 10%.

При цьому діяльність фракції партії "Слуга народу" в Раді 50% оцінюють позитивно, 11% - негативно; фракції партії "Європейська солідарність" - 14% - позитивно, 59% - негативно: фракції партії "Опозиційна платформа - За життя" - 17% позитивно, 54% - негативно, фракції партії "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина "- 23% позитивно, 44% - негативно, фракції партії" Голос "- 23% позитивно, 35% - негативно, депутатської групи "За майбутнє" - 9% позитивно, 28% - негативно.

51,8% опитаних вважають, що формування в Раді більшості однією партією буде мати більше позитивних наслідків для країни, 11,4% - більше негативних наслідків, 23,3% - приблизно однаковою мірою позитивні і негативні наслідки, 13,5% - не змогли відповісти.

57,2% опитаних вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку 16,8% - у неправильному, 26% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 вересня.

Було опитано 2 018 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський очікує вирішити питання обміну "всіх на всіх" на зустрічі "нормандської четвірки".



Раніше у Зеленського відхрестилися від обіцянки переглянути мовний закон.

Тим часом Зеленський заявив, що вибори на окупованих територіях Донбасу можливі виключно після виведення російських військ.