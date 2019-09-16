Зеленский ожидает решить вопрос обмена "всех на всех" на встрече "нормандской четверки"

Президент Владимир Зеленский ожидает, что на встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) будет разрешен вопрос обмена удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Об этом он сообщил на совместном брифинге с Президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, передают Українськi Новини.

"Чего я ожидаю от встречи "нормандскрой четверки"? Последняя встреча состоялась в октябре 2016 года. Поэтому я ожидаю, что эта встреча все-таки состоится. У нас не могут быть встречи раз в 3-4 года. У нас нет времени столько ждать, потому что ежедневно гибнут наши парни. Главные шаги на этой встрече - разрешение, а не обсуждение, вопроса окончательного обмена всех наших пленных. Можем это называть "всех на всех", - сказал он.

Также по его словам, должны быть определены четкие сроки для разведения войск в Золотом и Петровском, а после этого - по всей линии разграничения.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что при обсуждении местных выборов на временно оккупированных территориях, необходимо понимать, что до выборов должны быть выведены войска.

Президент сомневается, что все эти вопросы можно будет решить за одну встречу, но выразил надежду на это.

"Мы хотим на встрече не поднимать вопросы, а их решать. Ожидаю, что после этой встречи будет нормальный результат, потому что будут сложные переговоры. Ожидаю, что европейские страны будут поддерживать украинскую позицию. Очень хочу в это верить и уверен, что за столом переговоров так и будет", - добавил он.

Глава государства также выразил надежду на то, что после предстоящей встречи следующие будут проходить очень часто, пока не будут решены все вопросы, связанные с возвращением украинских территорий и прекращением войны.

Как сообщали Українськi Новини, Пристайко заявил, что Россия отказалась от встречи "нормандской четверки" в сентябре.

Тем временем Трамп согласен участвовать в переговорах о мире в Украине.