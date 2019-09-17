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17 вересня 2019, вівторок, 13:28 6
Події 2019-09-17T13:28:37+03:00
Українські Новини
Погоня з ДТП: чим закінчилася спроба поїздити на чужій машині

Погоня з ДТП: чим закінчилася спроба поїздити на чужій машині

ДТП за участю Chevrolet Volt. Фото: Інформатор
ДТП за участю Chevrolet Volt. Фото: Інформатор

У Києві працівник СТО при спробі втекти від переслідування поліцейських розбив машину клієнта. Про це повідомляє Інформатор.

Інцидент стався вночі, 17 вересня, на перехресті вулиць Жуковського і Васильківській. Водій Chevrolet Volt привернув увагу поліції на Амурській площі, однак проігнорував вимогу зупинитися і зробив спробу втекти від погоні, звернувши у найближчі двори.

Після поїздки на високій швидкості по прибудинкової території порушник продовжив рух у напрямку станції метро "Васильківська", однак при різкому повороті на вулицю Жуковського зіткнувся з Peugeot Boxer, який слідував у тому ж напрямку. Удар був такої сили, що обидва автомобілі вилетіли на тротуар, однак ніхто з водіїв не постраждав.

Винуватець ДТП. Фото: ІнформаторВинуватець ДТП. Фото: Інформатор

Після затримання водія Chevrolet, патульні виявили в його крові 1,43 проміле алкоголю, що більш ніж в сім разів вище максимально допустимої норми. Крім того, з'ясувалося, що машина порушнику не належить – працюючи на СТО, він взяв автомобіль клієнта, щоб "покататися".

Як повідомляли Українські новини, у Польщі потрапив в автокатастрофу мікроавтобус з українцями.

Раніше у Харкові жінка збила групу пішоходів на тротуарі під час їзди на кабріолеті, а у потрійному ДТП в Індустріальному районі постраждали люди.

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