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11 сентября 2019, среда, 21:18 25
Происшествия 2019-09-11T21:18:32+03:00
Українські Новини
В тройном ДТП в Харькове пострадали четыре человека, среди них дети

В тройном ДТП в Харькове пострадали четыре человека, среди них дети

Сегодня, 11 сентября, в Индустриальном районе Харькова произошло тройное ДТП, в котором пострадали четыре человека, двое из них - малолетние дети. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что на перекрестке улиц Мира и Северина Потоцкого около 14:40 произошло столкновение автомобилей ВАЗ, Renault и Mercedes. В результате столкновения пострадали водитель ВАЗ и трое пассажиров Renault, в том числе женщина и дети в возрасте 1 и 6 лет. Пострадавшие были госпитализированы.

По данным полиции, правоохранители зарегистрировали информацию об инциденте. Сейчас продолжается проверка и установление причин дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщали Українські Новини, полицейский устроил смертельную аварию в Харькове. 2 человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием полицейского.

Ранее полицейский на BMW устроил смертельную аварию с двумя взрослыми и ребенком под Херсоном.

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