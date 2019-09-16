В Харькове женщина на кабриолете сбила группу пешеходов на тротуаре

В центре Харькова на ул. Сумской водитель кабриолета Audi сбила группу людей на тротуаре в воскресенье, 15 сентября, в 22:47 вечера.

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Харьковской обл.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов.

С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу. Предварительно, водитель автомобиля был трезвым.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.