В Польше попал в автокатастрофу микроавтобус с украинцами

В Польше на автомагистрали А4 вблизи села Ружа Подкарпатского воеводства в аварию попал микроавтобус на украинских регистрационных номерах. Об этом сообщает RMF24 во вторник, 17 сентября.\r\nОтмечается, что ДТП произошло на участке дороги Тарнув – Дембица. Микроавтобус врезался в отбойник и перевернулся.\r\nВ транспортном средстве находилось 11 человек. Все пассажиры ушли из него самостоятельно. О пострадавших не сообщается.\r\nНа место прибыли скорая помощь, пожарные и полиция. Дорогу на Жешув перекрыли.\r\nКак сообщали Українські Новини, перед этим в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, погиб один человек.\r\nТакже в элитном доме Варшавы повесился украинец: вдова требует от дома огромную компенсацию.\r\nРанее в Польше пьяный украинец врезался на автомобиле в дерево и погиб.