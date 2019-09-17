В Польше попал в автокатастрофу микроавтобус с украинцами

В Польше на автомагистрали А4 вблизи села Ружа Подкарпатского воеводства в аварию попал микроавтобус на украинских регистрационных номерах. Об этом сообщает RMF24 во вторник, 17 сентября.

Отмечается, что ДТП произошло на участке дороги Тарнув – Дембица. Микроавтобус врезался в отбойник и перевернулся.

В транспортном средстве находилось 11 человек. Все пассажиры ушли из него самостоятельно. О пострадавших не сообщается.

На место прибыли скорая помощь, пожарные и полиция. Дорогу на Жешув перекрыли.

Как сообщали Українські Новини, перед этим в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, погиб один человек.

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