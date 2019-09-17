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17 сентября 2019, вторник, 11:39 74
Происшествия 2019-09-17T13:15:02+03:00
Українські Новини
В Польше попал в автокатастрофу микроавтобус с украинцами

В Польше попал в автокатастрофу микроавтобус с украинцами

ДТП в Польше. Фото: mf24.pl
ДТП в Польше. Фото: mf24.pl

В Польше на автомагистрали А4 вблизи села Ружа Подкарпатского воеводства в аварию попал микроавтобус на украинских регистрационных номерах. Об этом сообщает RMF24 во вторник, 17 сентября.

Отмечается, что ДТП произошло на участке дороги Тарнув – Дембица. Микроавтобус врезался в отбойник и перевернулся.

В транспортном средстве находилось 11 человек. Все пассажиры ушли из него самостоятельно. О пострадавших не сообщается.

На место прибыли скорая помощь, пожарные и полиция. Дорогу на Жешув перекрыли.

Как сообщали Українські Новини, перед этим в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, погиб один человек.

Также в элитном доме Варшавы повесился украинец: вдова требует от дома огромную компенсацию.

Ранее в Польше пьяный украинец врезался на автомобиле в дерево и погиб.

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