"Укроборонпром" хоче збільшити експорт в 5 разів

Державний концерн "Укроборонпром" має намір збільшити експорт в 5 разів до 2 млрд доларів на рік до 2025 року.

Про це йдеться в повідомленні "Укроборонпрому", передають Українські Новини.

"У нас загалом дуже гідна продукція. Але наш експорт озброєнь все ж знаходиться на досить низькому рівні - це приблизно 400 млн доларів на рік. Наша мета до 2025 року збільшити український експорт озброєнь до 2 млрд доларів", - йдеться в ньому з посиланням на гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса.

За його словами, для збільшення експорту до зазначеного показника потрібна більш чітка координація спецекспортерів і окремих підприємств.

Також концерн має намір відновлювати втрачений імідж добропорядного партнера на деяких ринках.

"Були ситуації, коли ми постачали неякісний товар, десь пропускали терміни поставки. І над цим треба працювати", - зазначив Абромавічус.

Згідно з повідомленням, держконцерну потрібні інвестиції, щоб за деякими напрямками він постачав більш якісний товар.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив гендиректором "Укроборонпрому" Абромавичуса.

Раніше Абромавічус заявив, що гендиректора "Укроборонпрому" Букіна потрібно змінити через його неефективність.

Після чого НАБУ відкрило справу на екс-гендиректора "Укроборонпрому" Букіна.