"Укроборонпром" хоче збільшити експорт в 5 разів

Державний концерн "Укроборонпром" має намір збільшити експорт в 5 разів до 2 млрд доларів на рік до 2025 року.\r\nПро це йдеться в повідомленні "Укроборонпрому", передають Українські Новини.\r\n"У нас загалом дуже гідна продукція. Але наш експорт озброєнь все ж знаходиться на досить низькому рівні - це приблизно 400 млн доларів на рік. Наша мета до 2025 року збільшити український експорт озброєнь до 2 млрд доларів", - йдеться в ньому з посиланням на гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса.\r\nЗа його словами, для збільшення експорту до зазначеного показника потрібна більш чітка координація спецекспортерів і окремих підприємств.\r\nТакож концерн має намір відновлювати втрачений імідж добропорядного партнера на деяких ринках.\r\n"Були ситуації, коли ми постачали неякісний товар, десь пропускали терміни поставки. І над цим треба працювати", - зазначив Абромавічус.\r\nЗгідно з повідомленням, держконцерну потрібні інвестиції, щоб за деякими напрямками він постачав більш якісний товар.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив гендиректором "Укроборонпрому" Абромавичуса.\r\nРаніше Абромавічус заявив, що гендиректора "Укроборонпрому" Букіна потрібно змінити через його неефективність.\r\nПісля чого НАБУ відкрило справу на екс-гендиректора "Укроборонпрому" Букіна.