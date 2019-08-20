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20 августа 2019, вторник, 13:27 122
Политика 2019-08-20T15:15:02+03:00
Українські Новини
Гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно сменить из-за его неэффективности, - Абромавичус

Гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно сменить из-за его неэффективности, - Абромавичус

Айварас Абромавичус. Фото: antikor.com.ua
Айварас Абромавичус. Фото: antikor.com.ua

Председатель наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус заявляет, что генерального директора концерна Павла Букина нужно сменить из-за неэффективности его работы.

Об этом он сказал в интервью изданию "Цензор.НЕТ", передают Українськi Новини.

"Генерального директора "Укроборонпрома" Павла Букина нужно менять, потому что он недостаточно эффективный. И, как практика показывает, связан какими-то старыми обязанностями", - сказал он.

По его словам, потерян контроль над предприятиями концерна, отсутствует кооперация среди них, очень низкая продуктивность, огромная проблема с долгами, плохое взаимодействие с остальными важными стейкхолдерами, полное отсутствие новых, прорывных проектов.

Абромавичус отметил, что нужно двигаться вперед и дать людям надежду, что "Укроборонпром" может управляться другими методами.

Как сообщали Українськi Новини, в июле "Укроборонпром" назначил председателем наблюдательного совета бывшего министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса.

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