Гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно сменить из-за его неэффективности, - Абромавичус

Председатель наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус заявляет, что генерального директора концерна Павла Букина нужно сменить из-за неэффективности его работы.

Об этом он сказал в интервью изданию "Цензор.НЕТ", передают Українськi Новини.



"Генерального директора "Укроборонпрома" Павла Букина нужно менять, потому что он недостаточно эффективный. И, как практика показывает, связан какими-то старыми обязанностями", - сказал он.



По его словам, потерян контроль над предприятиями концерна, отсутствует кооперация среди них, очень низкая продуктивность, огромная проблема с долгами, плохое взаимодействие с остальными важными стейкхолдерами, полное отсутствие новых, прорывных проектов.



Абромавичус отметил, что нужно двигаться вперед и дать людям надежду, что "Укроборонпром" может управляться другими методами.



Как сообщали Українськi Новини, в июле "Укроборонпром" назначил председателем наблюдательного совета бывшего министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса.