У Полтавській області розгорілася масштабна лісова пожежа

У Полтавській області між селами Руденківка і Пудловка виникла масштабна лісова пожежа. Рятувальникам знадобилося майже добу, щоб впоратися з вогнем, повідомляє регіональне управління ДСНС у вівторок, 17 вересня.

Так, напередодні стало відомо про лісовій пожежі в Новосанжарському районі. Загальна площа 200 гектарів лісу. Вогонь міг поширитися на два населених пункти – Пудловку і Мар'янівку.

На місце пожежі були направлені підрозділи ДСНС з Полтави, Кременчука, а також з Новосанжарського, Решетилівського та Козельщинського районів. Всього було залучено 60 чоловік, 22 одиниці техніки, включаючи два пожежних літаки.

Завдяки спільним зусиллями пожежників, працівників лісового господарства та працівників залізниці масштабна пожежа в 19:30 було локалізовано, а о 7:40 вівторка – ліквідовано.

Вогонь знищив майже 20 гектарів лісу, а також 20 гектарів очерету і сухої рослинності. Також в селі Пудловка вогнем знищено дві занедбані господарські будівлі, що знаходилися поблизу лісового масиву та одну господарську будівлю у приватному домоволодінні. Ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється.

14 вересня, у Рівненській області на звалищі розпочалася масштабна пожежа біля села Бармаки.

Також раніше в Херсонській області горів ліс у серпні і масштабну лісову пожежу гасили в липні.

А в середу, 11 вересня, біля села Нові Соколи Іванівського району Київській області загорівся ліс. З території лісового масиву в результаті сильних поривів вітру сталося розповсюдження вогню на площу близько 1 га Загальна площа пожежі близько 6 га.