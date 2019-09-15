В Ровенской области на свалке тушат масштабный пожар

Вчера вечером, 14 сентября, в Ровенской области на свалке начался масштабный пожар возле села Бармаки. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"С 19:30 более 20 спасателей с привлечением спасательной спецтехники пытаются полностью ликвидировать пожар на свалке. По состоянию на 22:10 площадь пожара существенно уменьшилась. Дым от огня в направлении Ровно не идет", - говорится в сообщении ГосЧС.

Так, сообщается, что жертв и пострадавших нет.

"Очень затрудняет работу спасателей сильное задымление. У очага пожара практически нечем дышать, поэтому пожарные работают в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Также сказывается значительная пожарная нагрузка и большое количество горючих материалов, находящихся на полигоне бытовых отходов. На месте пожара также практически отсутствует водоснабжение", - добавили в ГосЧС.

Как сообщали Українські Новини, в Николаевской области не могли потушить мусорную свалку.

Ранее в Черновицкой области вспыхнул пожар на мусорной свалке.

Также мусор горел на огромном заводе по его сортировке в селе под Киевом.