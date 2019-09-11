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11 сентября 2019, среда, 23:31 37
Происшествия 2019-09-11T23:41:25+03:00
Українські Новини
Задействовали авиацию: в полусотне километров от Чернобыльской зоны горит лес

Задействовали авиацию: в полусотне километров от Чернобыльской зоны горит лес

Пожар в лесу. Фото: ГосЧС
Пожар в лесу. Фото: ГосЧС

Сегодня, 11 сентября, возле села Новые Соколы Ивановского района Киевской области загорелся лес. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что возгорание леса произошло в 50 км от Чернобыльской зоны отчуждения.

В пресс-службе ГосЧС также рассказали, что в 12:25 на территории Дымарского лесничества произошло возгорание лесной подстилки на площади около 4 га местами с переходом в верховой пожар. 

"По состоянию на 17:30 с территории лесного массива в результате сильных порывов ветра произошло распространение огня на площадь около 1 га. Общая площадь пожара около 6 га", - говорится в сообщении спасателей.  

К тушению привлекли 62 чел. и 11 ед. тех., из них от ГосЧС 30 чел. личного состава и 7 ед. тех., 2 самолета АН-32П и вертолет МИ-8. Жертв и пострадавших нет.  

Как сообщали Українські Новини, 4 июля на территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, в селе Лелев, произошел пожар.   

Ранее в Чернобыльской зоне вспыхнул пожар: авиация тушила загоревшийся лес.

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