Задействовали авиацию: в полусотне километров от Чернобыльской зоны горит лес

Сегодня, 11 сентября, возле села Новые Соколы Ивановского района Киевской области загорелся лес. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что возгорание леса произошло в 50 км от Чернобыльской зоны отчуждения.

В пресс-службе ГосЧС также рассказали, что в 12:25 на территории Дымарского лесничества произошло возгорание лесной подстилки на площади около 4 га местами с переходом в верховой пожар.

"По состоянию на 17:30 с территории лесного массива в результате сильных порывов ветра произошло распространение огня на площадь около 1 га. Общая площадь пожара около 6 га", - говорится в сообщении спасателей.

К тушению привлекли 62 чел. и 11 ед. тех., из них от ГосЧС 30 чел. личного состава и 7 ед. тех., 2 самолета АН-32П и вертолет МИ-8. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщали Українські Новини, 4 июля на территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, в селе Лелев, произошел пожар.

Ранее в Чернобыльской зоне вспыхнул пожар: авиация тушила загоревшийся лес.