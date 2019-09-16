Держгарантії пропонують обмежити на наступний рік в обсязі 28,9 млрд гривень

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді передбачити максимальний розмір надання державних гарантій у 28,9 млрд гривень у 2020 році.

Про це йдеться в законопроекті про держбюджет на 2020 рік №2000, зареєстрованому в Раді 15 вересня, передають Українські Новини.

"Встановити, що в 2020 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 28 882 413,8 тис. гривень", - йдеться в законопроекті.

Держгарантії можуть надаватися за рішенням Кабміну для часткового виконання боргових зобов'язань (до 80%) підприємств держсектора економіки, які були залучені для реалізації інвестпроектів загальнодержавного значення.

Для забезпечення виконання боргових зобов'язань за програмами для підвищення обороноздатності держави пропонується надавати держгарантії в обсязі до 10 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді виділити 2,2 млрд гривень на проведення місцевих виборів в 2020 році.

Також Кабмін пропонує Раді зменшити фінансування господарсько-фінансового департаменту секретаріату уряду на 105 млн гривень до 2 992 млн гривень у 2020 році.

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді прийняти державний бюджет на 2020 рік з доходами у розмірі 1079 трлн гривень і видатками в 1,170 трлн гривень.