Кабмин хочет выделить 2,2 млрд гривен на проведение местных выборов в 2020

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде выделить 2,2 млрд гривен на проведение местных выборов в 2020 году.\r\nОб этом говорится в законопроекте о государственном бюджете на 2020 год №2000, зарегистрированном в парламенте 15 сентября, передают Українські Новини.\r\nАппарату ЦИКа предлагается предусмотреть 874,4 млн гривен в 2020 году, из которых 467,3 млн – на возмещение прошедшим в парламент партиям расходов на предвыборную агитацию на внеочередных выборах Рады.\r\nКроме того, субвенция из госбюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских глав предусмотрена на уровне 2 млрд 155 млн гривен.\r\nГосбюджет-2019 предусматривает 5,1 млрд гривен для ЦИКа, в том числе 2,4 млрд гривен на проведение президентских выборов и 2 млрд гривен – парламентских.\r\nКак сообщали Українські Новини, председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан анонсировал проведение местных выборов в короткие сроки.\r\nТем временем Кабмин хочет выделить на перепись населения более 3 млрд гривен.