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16 сентября 2019, понедельник, 20:08 10
Кабмин 2019-09-16T20:13:25+03:00
Українські Новини
Финансирование секретариата правительства хотят сократить на 105 млн гривен

Финансирование секретариата правительства хотят сократить на 105 млн гривен

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде уменьшить финансирование хозяйственно-финансового департамента секретариата правительства на 105 млн гривен до 2 992 млн гривен в 2020 году.

Об этом говорится в законопроекте о государственном бюджете на 2020 год №2000, зарегистрированном в парламенте 15 сентября, передают Українські Новини.

На обслуживание и организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Кабмина предлагается выделить 924,8 млн гривен, на информационно-аналитическое и организационное обеспечение оперативного реагирования органов исполнительной власти - 63 млн гривен, на поддержку газеты "Урядовий кур'єр" – 13,5 млн гривен, на поддержку лидерства в Украине - 15 млн гривен, на обеспечение деятельности Национального совета по вопросам развития науки и технологий - 512 тыс. гривен, на обеспечение функционирования офиса по привлечению и поддержке инвестиций – 50 млн гривен, на Государственную аудиторскую службу – 689 млн гривен, на обеспечение Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами - 22 млн гривен.

Кроме того, предусмотрено 1 215 млн гривен общегосударственных расходов.

Как сообщали Українські Новини, финансирование НАБУ хотят увеличить более чем на 170 млн гривен в

15 сентября Кабинет Министров внес в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2020 год.

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