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16 вересня 2019, понеділок, 19:43 11
Президент 2019-09-16T21:15:02+03:00
Українські Новини
Кадрова революція триває: Зеленський звільнив 13 голів райадміністрацій в Івано-Франківській області

Кадрова революція триває: Зеленський звільнив 13 голів райадміністрацій в Івано-Франківській області

Президент Володимир Зеленський звільнив 13 голів районних державних адміністрацій Івано-Франківської та 1 в Херсонській області.

Про це йдеться в розпорядженнях Президента №319-332 від 16 вересня, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Зеленський звільнив Франка Єжака з посади голови Богородчанської районної державної адміністрації, Олега Лютого з посади голови Верховинської, Миколу Поповича з посади голови Галицької, Ярослава Левкуна з посади голови Городенківської, Юрія Мазура з посади голови Долинської, Любомира Глушкова з посади голови Коломийської, Віталія Кічеряка з посади голови Косівської, Олександра Кеніза з посади голови Надвірнянської, Петра Білінського з посади голови Рогатинської, Ірину Люклян з посади голови Рожнятівської, Богдана Свіщовського з посади голови Снятинської, Івана Семанюка з посади голови Тисменицької, Івана Дрогомирецького з посади голови Тлумацької районної державної адміністрації Івано-Франківської області.

Крім того, він звільнив Валерія Салтикова з посади голови Каховської районної державної адміністрації Херсонської області.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив відразу 11 глав райадміністрацій у Львівській області.

Раніше Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій у Рівненській областии, 5 голів райадміністрацій у Львівській області.

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