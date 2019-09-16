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16 вересня 2019, понеділок, 17:51 11
Спорт 2019-09-16T19:15:02+03:00
Українські Новини
Нардеп Беленюк виборов "золото" чемпіонату світу

Нардеп Беленюк виборов "золото" чемпіонату світу

Жан Беленюк. Фото: 112.ua
Жан Беленюк. Фото: 112.ua

На чемпіонаті світу з греко-римської боротьби в Нур-Султані (Казахстан) український борець і, за сумісництвом, народний депутат Верховної Ради ІХ скликання Жан Беленюк виборов "золото". Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Діючий чемпіон Європи у цьому виді спорту у фіналі вагової категорії 87 кг зустрівся з представником Угорщини Віктором Льоринцом і в напруженій боротьбі здобув перемогу. Для проходу до фіналу депутату від "Слуги народу" раніше довелося зламати опір представників Мексики і Білорусі. У півфіналі Беленюк переміг німця Дениса Максиміліана Кудла з рахунком 2:1. Це вже другий титул чемпіона світу для українського спортсмена.

На парламентських виборах 2019 року борець був 10-м номером у списку від "Слуги народу", а після проходу в Раду 29 серпня був призначений першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту.

Як повідомляли Українські новини, депутат Жан Беленюк має намір виступити на Олімпійських іграх. Раніше Беленюк знайшов своїх родичів у африканській Руанді.

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