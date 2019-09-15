Беленюк от "Слуги народа" вышел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе

Народный депутат от партии "Слуга народа" и спортсмен Жан Беленюк прошел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе, который проходит в Казахстане. Об этом сообщает "Страна"

Победитель и призер чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр, Беленюк в полуфинале одолел в своей весовой категории до 87 кг спортсмена из Германии Дениса Максимилиана Кудла. Счет поединка составил 2:1.

16 сентября в столице Казахстана Нур-Султане украинцу предстоит побороться за "золото" с Виктором Леринцем из Венгрии.

Чемпионат мира - 2019 по спортивной борьбе завершится 22 сентября.



Как сообщали Українські Новини, депутат Верховной Рады Жан Беленюк ("Слуга Народа") намерен совмещать полномочия депутата со спортивной карьерой и выступить на Олимпийских играх 2020 в Токио.



Ранее Жан Беленюк нашел своих родственников в африканской Руанде.



Жан Беленюк родился и вырос в Киеве. Его мама - украинка, а отец родом из Руанды. Отец жил в Киеве на период своего обучения, а затем вернулся на родину, где погиб во время гражданской войны.

Спортсмен неоднократно заявлял, что мечтает отправиться на родину своего отца и познакомиться с родственниками.







