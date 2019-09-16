Понад 1 млрд гривень із бюджету піде на фінансування партій в 2020

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді передбачити державне фінансування політичних партій в розмірі 1 034 389 500 гривень у 2020 році.

Про це йдеться в зареєстрованому 15 вересня законопроекті №2000, передають Українські Новини.

З них 467 327 700 гривень пропонується виділити на відшкодування витрат партій, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах депутатів Ради, 567 061 800 гривень - на фінансування статутної діяльності партій.

Держфінансування партій здійснюється в межах виділених коштів апарату Національного агентства з запобіганню корупції.

Як повідомляли Українські Новини, 13 серпня фінансування за результатами виборів Ради з держбюджету розподілили між 11 партіями.

"Слуга народу" витратила найбільшу кількість коштів на виборах депутатів Ради 21 липня.

Крім того в апарата немає грошей на облаштування Ради для осіб з інвалідністю.