Понад 1 млрд гривень із бюджету піде на фінансування партій в 2020

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді передбачити державне фінансування політичних партій в розмірі 1 034 389 500 гривень у 2020 році.\r\nПро це йдеться в зареєстрованому 15 вересня законопроекті №2000, передають Українські Новини.\r\nЗ них 467 327 700 гривень пропонується виділити на відшкодування витрат партій, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах депутатів Ради, 567 061 800 гривень - на фінансування статутної діяльності партій.\r\nДержфінансування партій здійснюється в межах виділених коштів апарату Національного агентства з запобіганню корупції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 13 серпня фінансування за результатами виборів Ради з держбюджету розподілили між 11 партіями.\r\n"Слуга народу" витратила найбільшу кількість коштів на виборах депутатів Ради 21 липня.\r\nКрім того в апарата немає грошей на облаштування Ради для осіб з інвалідністю.