підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
16 вересня 2019, понеділок, 17:21 7
Верховна Рада і партії 2019-09-16T17:45:03+03:00
Українські Новини
Понад 1 млрд гривень із бюджету піде на фінансування партій в 2020

Понад 1 млрд гривень із бюджету піде на фінансування партій в 2020

Фото: bank.gov.ua
Фото: bank.gov.ua

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді передбачити державне фінансування політичних партій в розмірі 1 034 389 500 гривень у 2020 році.

Про це йдеться в зареєстрованому 15 вересня законопроекті №2000, передають Українські Новини.

З них 467 327 700 гривень пропонується виділити на відшкодування витрат партій, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах депутатів Ради, 567 061 800 гривень - на фінансування статутної діяльності партій.

Держфінансування партій здійснюється в межах виділених коштів апарату Національного агентства з запобіганню корупції.

Як повідомляли Українські Новини, 13 серпня фінансування за результатами виборів Ради з держбюджету розподілили між 11 партіями.

"Слуга народу" витратила найбільшу кількість коштів на виборах депутатів Ради 21 липня.

Крім того в апарата немає грошей на облаштування Ради для осіб з інвалідністю.

Більше новин про: Верховная Рада Украины Фінансування партій партії Держбюджет-2020

Архів
Новини
Нардеп Беленюк виборов "золото" чемпіонату світу 17:51
НАБУ відмовилося розповідати про слідство у справі про можливу пропозицію хабара Богдану 17:42 Документ
Облиті кислотою машини. Фото:Facebook/Київ Оперативний
Невідомий обливає машини кислотою на стоянках житлових комплексів 17:41
РНБО з держбюджету в наступному році хочуть виділити понад 28 млрд гривень 17:35
Понад 1 млрд гривень із бюджету піде на фінансування партій в 2020 17:21
більше новин
Тисячі людей втратять робочі місця в результаті мораторію Кличка на будівництво в Києві, - бізнес-асоціація 13:16
Екс-нардеп Святаш не хоче повертати кредити і намагається "кошмарити" суддів, прокуратуру, антикорупційні органи і Держбюро розслідувань, - Дубинський 17:14
Труханов зустрівся з мером Лондона 19:31
Верховна Рада готова відкрити доступ приватним компаніям до ракетно-космічної галузі 12:11
Наміри підвищити ренту на руду з'явилися через конфлікт двох олігархів, - Рашкован 15:22
більше новин
Богдан замислився про крісло мера Києва 13:31
Олександр Дубинський. Фото: realist
Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом 23:23
На марші рівності в Харкові ультраправі напали на поліцію і намагалися зірвати акцію 20:53
Представилися працівниками спецслужб: у Польщі у справі про контрабанду бурштину затримали українців 10:35
Зеленський може і невисокого зросту, але дуже сильний фізично, - Пристайко про "нормандський формат" 21:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok