НСЖУ сподівається, що Рада з питань свободи слова при Зеленском допоможе розслідування злочинів проти журналістів

НСЖУ сподівається, що Рада з питань свободи слова при Зеленском допоможе розслідування злочинів проти журналіс

Національний союз журналістів України (НСЖУ) сподівається на допомогу Ради зі свободи слова при Президенті Володимирі Зеленском в розслідуванні злочинів проти журналістів. Про це повідомляє голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, перердают Українські Новини.

"Союз журналістів вітає створення такої ради і довгоочікуване початок його роботи. Ми покладаємо на нього великі надії в те, що він зможе зрушити з мертвої точки проблемні для журналістів питання, які не вирішувалися роками", - заявив Томіленко.

зокрема, це безпека журналістів і безкарність за злочини, вчинені проти них. Томиленко також зазначив, що досі не були покарані винні у смерті журналістів Вадима Комарова, Павла Шеремета, В'ячеслава Веремія і Георгія Гонгадзе.

Він підкреслив, що було б доцільно включити до складу нової ради працівників силових структур та організувати постійну звітність перед Президентом і народом про розслідування злочинів проти журналістів.

Як повідомляли Українські Новини, НСЖУ вважає рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення звернутися в суд для позбавлення телеканалу NewsOne ліцензії формою цензури.

Раніше НСЖУ вимагав проведення в парламенті слухання зі свободи слова та безпеки журналістів. Також закликав Президента України та уряд зупинити підвищення цін на доставку преси.