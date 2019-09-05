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05 сентября 2019, четверг, 23:13 125
СМИ 2019-09-06T00:00:02+03:00
Українські Новини
Союз журналистов назвал цензурой и травлей решение Нацсовета лишить NewsOne лицензии

Союз журналистов назвал цензурой и травлей решение Нацсовета лишить NewsOne лицензии

В НСЖУ решение Нацсовета по телевидению лишить NewsOne лицензии назвали цензурой и травлей и сообщили, что во времена новой власти главными ожиданиями является не запрет телеканалов старом Нацсоветом, а то, что общество ждет объективную ревизию деятельности этого надежного инструмента влияния Петра Порошенко на телерадиопространство. Об этом сообщает Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

"Сегодня Нацсовет проголосовал за прекращение вещания телеканала Newsone. Формально, апеллируя к судам, как к конечной инстанции, Нацсовет и не объявляет деятельность Newsone преступной. Но свой приговор медиарегулятора сделал. Нашел в украинском медиа-пространстве "главного" разжигателя вражды. Закрытие телеканала- радикальный шаг. Закрытие из-за высказываний политиков в эфире (при том, что эти комментарии и призывы политиков не признаны правоохранительными структурами преступными" - это форма цензуры", - заявил Томиленко.

Также Томиленко рассказал, что именно в эфире NewsOne часто проходили общественно важные разговоры и дебаты, проводились расследования и давалось слово "неудобным" для политэлиты спикерам.

"Это именно тот информационный канал, который больше всех уделяет внимания темам свободы слова, безопасности журналистов, корпоративной солидарности! Это факт.

Как и фактом является то, что сотрудники NewsOne часто являются жертвами нападений радикалов, то есть в наших реалиях - являются жертвами безнаказанности.
И вместо расследования очевидных преступлений против журналистов, государство демонстрирует вот эту "язык вражды". Дискуссия о телеэфирах и ответственности журналистов нужна. Но травля неудобных СМИ - это не дискуссия", - сообщил Томиленко.

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