НСЖУ уже 2 года требует провести в парламенте слушания по свободе слова и безопасности журналистов

Комитет Верховной Рады по свободе слова рекомендует парламенту провести слушания по свободе слова 6 октября.

Об этом Українським Новинам сообщила член комитета Татьяна Циба (фракция "Слуга Народа").

"Предварительно на 6 октября", - сказала она.

На заседании предлагается заслушать доклады представителей СМИ о положении свободы слова.

Далее решение о проведении парламентских слушаний должно быть внесено в повестку дня Рады и проголосовано на заседании парламента.

Окончательная дата и время слушаний утверждается на заседании.

Как сообщали Українськi Новини, НСЖУ требует парламентских слушаний по свободе слова и безопасности журналистов.

Таакже Союз журналистов назвал цензурой и травлей решение Нацсовета лишить NewsOne лицензии.