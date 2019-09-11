НСЖУ уже 2 года требует провести в парламенте слушания по свободе слова и безопасности журналистов

Комитет Верховной Рады по свободе слова рекомендует парламенту провести слушания по свободе слова 6 октября.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила член комитета Татьяна Циба (фракция "Слуга Народа").\r\n"Предварительно на 6 октября", - сказала она.\r\nНа заседании предлагается заслушать доклады представителей СМИ о положении свободы слова.\r\nДалее решение о проведении парламентских слушаний должно быть внесено в повестку дня Рады и проголосовано на заседании парламента.\r\nОкончательная дата и время слушаний утверждается на заседании.\r\nКак сообщали Українськi Новини, НСЖУ требует парламентских слушаний по свободе слова и безопасности журналистов.\r\nТаакже Союз журналистов назвал цензурой и травлей решение Нацсовета лишить NewsOne лицензии.