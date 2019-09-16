Троє на одного: вночі невідомі зламали ребра поліцейському

Правоохоронці затримали 3 невідомих за підозрою в нападі на поліцейського в Києві.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.\r\nВказується, що близько 1:00 в понеділок співробітник поліції після несення служби повертався додому.\r\nУ дворі будинку він почув гучну музику і лайка, що виходять від компанії молодих людей.\r\nМісце злочину. Фото: Національна поліція\r\nПоліцейський підійшов до них, представився і показав службове посвідчення, потім попросив їх поводитися тихіше і не порушувати громадський порядок.\r\n"Один з хлопців підійшов до поліцейського і почав з ним суперечку. Під час цієї розмови правоохоронець відчув, як хтось вдарив його в голову і задув особа газом. Травмований спецназівець дістав свій зареєстрований травматичний пістолет і, зробивши спочатку попереджувальний постріл вгору, вистрілив опоненту в ногу", - повідомив заступник начальника Дарницького управління поліції Олександр Пьятниковский.\r\nПісля цього 3 людей з компанії накинулися на поліцейського і стали його бити.\r\nВ цей час з магазину, розташованому у дворі будинку, вибігли охоронці, які втрутилися в ситуацію.\r\nЗброю. Фото: Національна поліція\r\nПоліцію і медиків викликала дівчина з вищезгаданої компанії.\r\nЛікарі госпіталізували потерпілих.\r\nУ поліцейського виявили численні гематоми і травми тіла, а також переломи 2 ребер.\r\nНа даний момент він проходить додаткові медичні обстеження.\r\nДругий потерпілий, який отримав вогнепальне поранення ноги, перебуває в лікарні.\r\nЗа інформацією лікарів, його життю нічого не загрожує.\r\nЗа даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.\r\nЗатриманим загрожує до 5 років позбавлення волі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 2 поліцейських і 2 осіб госпіталізовано вогнепальними пораненнями після бійки 12 вересня вночі біля села Карпилівка (Ківерцівський район, Волинська область).\r\nРаніше в Кременчуці Полтавської області в одному з магазинів поліцейські в стані алкогольного сп'яніння побили чоловіка. Також у Миколаєві стався масштабний конфлікт і бійка між патрульними поліцейськими та активістами "АвтоЕвроСилы".