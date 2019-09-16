Троє на одного: вночі невідомі зламали ребра поліцейському

Правоохоронці затримали 3 невідомих за підозрою в нападі на поліцейського в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

Вказується, що близько 1:00 в понеділок співробітник поліції після несення служби повертався додому.

У дворі будинку він почув гучну музику і лайка, що виходять від компанії молодих людей.

Місце злочину. Фото: Національна поліція

Поліцейський підійшов до них, представився і показав службове посвідчення, потім попросив їх поводитися тихіше і не порушувати громадський порядок.

"Один з хлопців підійшов до поліцейського і почав з ним суперечку. Під час цієї розмови правоохоронець відчув, як хтось вдарив його в голову і задув особа газом. Травмований спецназівець дістав свій зареєстрований травматичний пістолет і, зробивши спочатку попереджувальний постріл вгору, вистрілив опоненту в ногу", - повідомив заступник начальника Дарницького управління поліції Олександр Пьятниковский.

Після цього 3 людей з компанії накинулися на поліцейського і стали його бити.

В цей час з магазину, розташованому у дворі будинку, вибігли охоронці, які втрутилися в ситуацію.

Зброю. Фото: Національна поліція

Поліцію і медиків викликала дівчина з вищезгаданої компанії.

Лікарі госпіталізували потерпілих.

У поліцейського виявили численні гематоми і травми тіла, а також переломи 2 ребер.

На даний момент він проходить додаткові медичні обстеження.

Другий потерпілий, який отримав вогнепальне поранення ноги, перебуває в лікарні.

За інформацією лікарів, його життю нічого не загрожує.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Затриманим загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, 2 поліцейських і 2 осіб госпіталізовано вогнепальними пораненнями після бійки 12 вересня вночі біля села Карпилівка (Ківерцівський район, Волинська область).

Раніше в Кременчуці Полтавської області в одному з магазинів поліцейські в стані алкогольного сп'яніння побили чоловіка. Також у Миколаєві стався масштабний конфлікт і бійка між патрульними поліцейськими та активістами "АвтоЕвроСилы".