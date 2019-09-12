В результате сельской драки со стрельбой на Волыни в больницу с огнестрельными ранениями увезли 2 полицейских и 2 мужчин

2 полицейских госпитализированы и 2 человек госпитализированы огнестрельными ранениями после драки 12 сентября ночью около села Карпиловка (Киверцевский район, Волынская область).\r\nОб этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Волынской области, передают Українські Новини.\r\n"Пять жителей Киверцовского района устроили драку с работниками сектора реагирования патрульной полиции Киверцовского отдела полиции. Правоохранители применили огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.\r\nОколо полуночи при осуществлении патрулирования Киверцовского района, около села Карпиловка сотрудники группы реагирования патрульной полиции Киверцовского отдела полиции за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль Fiat Scudo.\r\nВодитель автомобиля, 46-летний житель села Карпиловка, отказался выполнять законные требования полицейских и предоставить документы на автомобиль.\r\nПравонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.\r\nНа помощь водителю-правонарушителю приехали еще пять человек, которые начали драку с полицейскими.\r\nВо время драки правонарушители сорвали с полицейского боди-камеру.\r\nВ соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейский применил табельное огнестрельное оружие.\r\nВ результате инцидента двое полицейских с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.\r\nВодитель автомобиля Fiat Scudo и 24-летний правонарушитель, житель села Карпиловка, госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями.\r\nСледователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.\r\nСанкция статьи, в частности, предусматривает до пяти лет лишения свободы.\r\nДосудебное расследование продолжается.\r\nНа место происшествия выезжали сотрудники Государственного бюро расследований, которые по этому факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти, или должностных полномочий) Уголовного кодекса Украины.\r\nНапомним, в Кирилловке потасовка между компаниями закончилась смертельной поножовщиной.\r\nРанее в Одессе на пляже произошла драка с участием депутата.