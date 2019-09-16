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16 вересня 2019, понеділок, 14:50 9
Економіка 2019-09-16T16:15:03+03:00
Українські Новини
Кабмін хоче, щоб НБУ перерахував до держбюджету 40,7 млрд гривень

Кабмін хоче, щоб НБУ перерахував до держбюджету 40,7 млрд гривень

Національний банк України. Фото: bank.gov.ua
Національний банк України. Фото: bank.gov.ua

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зобов'язати Національний банк перерахувати в державний бюджет 40,7 млрд гривень прибутку в 2020 році.

Про це йдеться в зареєстрованому 15 вересня законопроекті про держбюджет на 2020 рік №2000, передають Українські Новини.

"Встановити, що в 2020 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком резервів у порядку та розмірах, визначених законом "Про Національний банк України" перераховує до державного бюджету України кошти на загальну суму не менш 40,709 млрд гривень", - йдеться в ньому.

Кошти будуть перераховуватися згідно з графіком, затвердженим Мінфіном.

В 2015 році НБУ був зобов'язаний перерахувати 60,5 млрд гривень прибутку в держбюджет країни, а в 2016 - 38 млрд гривень, у 2017 - 44,4 млрд гривень, у 2018 році НБУ перерахував до держбюджету 44,6 млрд гривень, в 2019 – майже 65 млрд гривень.


Як повідомляли Українські Новини, Кабмін схвалив проект держбюджету-2020.

Також Кабмін пропонує Раді встановити з січня 2020 прожитковий мінімум 2 тис. гривень, мінімальну зарплату - 4 723 гривні.

Крім того, кожна друга гривня в бюджеті наступного року піде на обслуговування боргів.

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