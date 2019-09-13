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13 сентября 2019, пятница, 14:24 126
Верховная Рада и партии 2019-09-13T14:40:43+03:00
Українські Новини
Арахамия опроверг заявления Вакарчука и заявил, что среди кандидатов в члены ЦИК "слуг народа" нет

Арахамия опроверг заявления Вакарчука и заявил, что среди кандидатов в члены ЦИК "слуг народа" нет

Среди депутатов Верховной Рады от фракции "Слуги Народа" нет кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии.

Об этом журналистам сообщил председатель фракции Давид Арахамия, передают Українськi Новини.

"У нас был длительный процесс такого рекрутинга. Где-то сейчас есть 35 кандидатов, с которых нужно сделать шорт-лист, чтобы люди выглядели нормально с профессиональной точки зрения и общественной, которые могут нормально защищать избирателя", - сказал Арахамия.

Депутат отметил, что среди кандидатур нет парламентариев от политсилы.

"В том списке кандидатов не было (депутатов)", - подчеркивал политик.

Председатель "Слуги Народа" опроверг заявление депутата Святослава Вакарчука ("Голос") переговорах по поводу мест в ЦИКе и сообщил, что обращался по поводу позиции фракций.

"Я пытался вчера просто узнать, я спрашивал всех лидеров фракций и спрашивал, какая у них вообще позиция. Все кроме ЕС заявили, что у них позиция крепкая - за перезагрузку. "Голос" сказал, что они где-то там удержатся от голосов. Такая у них была позиция. Я просто спрашивал и ничего вообще не предлагал", - прокомментировал Арахамия.

Политик считает, что досрочное увольнение комиссии не повлияет на легитимность выборов.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу Рада досрочно уволила членов ЦИК.

Зеленский 10 сентября внес в Раду представление об увольнении членов ЦИК.

Больше новостей о: ЦИК Слуга народа Святослав Вакарчук Давид Арахамия

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