Зеленский внес в Раду представление об увольнении членов ЦИКа

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).\r\nОб этом Українським Новинам сообщила руководитель пресс-службы Ирина Кармелюк.\r\n"Представление есть такое, действительно. Уже отослали в комитет по государственной власти", - сказала она.\r\nВ канцелярии комитета государственной власти по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики сообщили, о том, что комитет получил представление Зеленского.\r\n"Да, поступил", - сказала сотрудница канцелярии.\r\nОна добавила, что представление оформлено не как проект, а как письмо от Президента.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рада хочет декриминализировать фиктивное предпринимательство.\r\nТакже команда Зеленского готовит всеобщую проверку: будут отбирать пенсии и льготы.