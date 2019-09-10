Зеленский внес в Раду представление об увольнении членов ЦИКа

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Об этом Українським Новинам сообщила руководитель пресс-службы Ирина Кармелюк.

"Представление есть такое, действительно. Уже отослали в комитет по государственной власти", - сказала она.

В канцелярии комитета государственной власти по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики сообщили, о том, что комитет получил представление Зеленского.

"Да, поступил", - сказала сотрудница канцелярии.

Она добавила, что представление оформлено не как проект, а как письмо от Президента.

Как сообщали Українськi Новини, Рада хочет декриминализировать фиктивное предпринимательство.

Также команда Зеленского готовит всеобщую проверку: будут отбирать пенсии и льготы.