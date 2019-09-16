Богдан заявляє про наявність психічно хворих депутатів в "Слузі народу"

Керівник Офісу Президента Андрій Богдан заявляє, що у фракції "Слуга народу" у Верховній Раді присутні психічно хворі депутати.\r\nПро це він сказав в інтерв'ю виданню "ВВС Україна", передають Українські Новини.\r\n"Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства. Наука не встановила, хто така психічно здорова людина, у кожного з нас є фобії, і у вас, і у мене. Немає еталону психічно здорової людини. Хтось почувається твариною - що ми можемо зробити", - відповів він на питання про скарги деяких депутатів "Слуги народу" про бажання фракції перетворити їх у "ручних тварин".\r\nБогдан додав, що поки депутати скаржаться, але залишаються у фракції, - вони частина команди, якщо ж вони покинуть команду будуть розцінені як вороги.\r\nБогдан також прокоментував випадки кнопкодавства у фракції "Слуга народу".\r\n"Ми всі вважаємо, що кнопкодавство - це зло. Але також ми всі вважаємо, що "хайп" по двом людям - один пішов в туалет і попросив товариша натиснути кнопку", - сказав він.\r\nНа ремарку журналіста про те, що "з блакитного струмочка починається річка" Богдан запитав, чи намагався той "вразити його глибиною свого розуму".\r\nБогдана також запитали, чи не скривдили його слова Зеленського у фільмі про 100 днів його президентства про те, що Богдан свариться з журналістами і йому необхідно заспокоїтися.\r\n"Він мене постійно заспокоює, мене це переслідує ще з дитячого саду, коли мої батьки мене постійно заспокоювали", - сказав він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Богдан звинувачує ЗМІ в корупції та порушенні журналістських стандартів.Раніше "французький жандарм" надів наручники на Богдана в Сен-Тропе. \r\nКрім того, Богдан вимагав не пускати людей в Дніпрі в тролейбус до Зеленського.