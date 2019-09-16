Богдан заявляє про наявність психічно хворих депутатів в "Слузі народу"

Керівник Офісу Президента Андрій Богдан заявляє, що у фракції "Слуга народу" у Верховній Раді присутні психічно хворі депутати.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "ВВС Україна", передають Українські Новини.

"Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства. Наука не встановила, хто така психічно здорова людина, у кожного з нас є фобії, і у вас, і у мене. Немає еталону психічно здорової людини. Хтось почувається твариною - що ми можемо зробити", - відповів він на питання про скарги деяких депутатів "Слуги народу" про бажання фракції перетворити їх у "ручних тварин".

Богдан додав, що поки депутати скаржаться, але залишаються у фракції, - вони частина команди, якщо ж вони покинуть команду будуть розцінені як вороги.

Богдан також прокоментував випадки кнопкодавства у фракції "Слуга народу".

"Ми всі вважаємо, що кнопкодавство - це зло. Але також ми всі вважаємо, що "хайп" по двом людям - один пішов в туалет і попросив товариша натиснути кнопку", - сказав він.

На ремарку журналіста про те, що "з блакитного струмочка починається річка" Богдан запитав, чи намагався той "вразити його глибиною свого розуму".

Богдана також запитали, чи не скривдили його слова Зеленського у фільмі про 100 днів його президентства про те, що Богдан свариться з журналістами і йому необхідно заспокоїтися.

"Він мене постійно заспокоює, мене це переслідує ще з дитячого саду, коли мої батьки мене постійно заспокоювали", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан звинувачує ЗМІ в корупції та порушенні журналістських стандартів.



Раніше "французький жандарм" надів наручники на Богдана в Сен-Тропе.

Крім того, Богдан вимагав не пускати людей в Дніпрі в тролейбус до Зеленського.