Видео дня: Богдан требовал не пускать людей в Днипре в троллейбус к Зеленскому

Во время поездки президента Владимира Зеленского в троллейбусе по мосту в Днепре произошел инцидент с участием главы Офиса президента Андрея Богдана.

Как пишет "Страна", видео об этом появилось на странице Офиса президента в Facebook, но потом трансляция резко прервалась и ее быстро удалили. Издание успело записать часть трансляции и сохранить ее на YouTube.

Начинается видео с того, что Филатов стоит возле транспорта и говорит людям, которые находятся недалеко: "Люди, вам на ту сторону? (на другую сторону моста, из-за которого у Зе и Филатова пари – Ред.) Поехали, с президентом".

Филатов хочет завести людей в автобус, Богдан начинает протестовать с фразой: "Не пускайте, это не наши люди. Это люди местной власти". На что Зеленский просит перестать и говорит своему соратнику, что тот ведет себя некрасиво.

В итоге люди заходят, а троллейбус отъезжает. Сам президент, который до этого сидел, уступает место ребенку.

Издание напоминает, что между мэром Днипра Борисом Филатовым и олигархом Игорем Коломойским (к группе влияния которого люди относят и Андрея Богдана) давний конфликт, который и вылился в противостояние вокруг сдачи моста.

Напомним, Зеленский отказался признать победу Филатова в споре о мосте.

Ранее Президент Владимир Зеленский договорился с мэром Днипра Борисом Филатовым о том, что мэр подаст в отставку в случае срыва срока открытия Нового моста после реконструкции 14 сентября 2019 года. 7 сентября Днипро досрочно открыл Новый мост после реконструкции.