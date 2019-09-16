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16 вересня 2019, понеділок, 12:21 3
Життя 2019-09-16T12:30:01+03:00
Українські Новини
Google випустив святковий дудл на честь легендарного блюзмена Кінга

Google випустив святковий дудл на честь легендарного блюзмена Кінга

Сьогодні, 16 вересня, корпорація Google присвятила свій святковий дудл Бі Бі Кінгу, американському блюзовому гітаристу, якому в цей день могло б виповнитися 94 роки. Перед цим, 13 вересня Google випустила дудл на честь Ганса Крістіана Грама, вченого-біолога.

Майбутній король блюзу народився в 1925 році в штаті Міссісіпі, і спочатку грав на гітарі тільки у вільний від роботи час. Першу спробу почати професійну музичну кар'єру зробив в 1946 році, коли переїхав у Мемфіс. Однак вона виявилася невдалою і Райлі Бі Кінг (справжнє ім'я музиканта) повернувся додому. Там він працює на радіостанції WDIA і отримує від слухачів прізвисько Beale Street Blues Boy ("Блюзовий хлопчик з Біл-стріт"), яке трансформувалося в "B.В".

У 1949 році він випускає свій дебютний сингл "Miss Martha King", і вже за декілька років стає одним з найвідоміших виконавців в жанрі ритм-н-блюз, продовжуючи випускати нові хіти.

Кінг став першим всесвітньо відомим блюзовим артистом, який виграв 15 "Греммі" і потрапив в Зал слави рок-н-ролу. Крім цього він був відомий тим, що в різні роки своєї кар'єри давав більше 300 концертів на рік. Музикант настільки любив своє заняття, що в 1949 році, ризикуючи життям, врятував із палаючого нічного клубу свою гітару "Люсіль".

Не стало легендарного блюзмена 14 травня 2015 року.

Анімаційний дудл в честь Бі Бі Кінга підготували художник Стів Спенсер і аніматор Найл Лавандерос. Він доступний для перегляду в Канаді, США, більшості європейських країн, Індії, Колумбії, Перу, Чилі, Таїланді. Не зможуть його побачити в Африці, Австралії, багатьох азіатських країнах, а також у Бразилії та Аргентині.

Території, на яких доступний дудл. Скріншот: GoogleТериторії, на яких доступний дудл. Скріншот: Google

Як повідомляли Українські новини, корпорація Google присвятила дудл святкуванню Незалежності України а перед цим в Google відзначили ювілей письменника Пантелеймона Куліша.

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