Google випустив святковий дудл на честь легендарного блюзмена Кінга

Сьогодні, 16 вересня, корпорація Google присвятила свій святковий дудл Бі Бі Кінгу, американському блюзовому гітаристу, якому в цей день могло б виповнитися 94 роки. Перед цим, 13 вересня Google випустила дудл на честь Ганса Крістіана Грама, вченого-біолога.

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Майбутній король блюзу народився в 1925 році в штаті Міссісіпі, і спочатку грав на гітарі тільки у вільний від роботи час. Першу спробу почати професійну музичну кар'єру зробив в 1946 році, коли переїхав у Мемфіс. Однак вона виявилася невдалою і Райлі Бі Кінг (справжнє ім'я музиканта) повернувся додому. Там він працює на радіостанції WDIA і отримує від слухачів прізвисько Beale Street Blues Boy ("Блюзовий хлопчик з Біл-стріт"), яке трансформувалося в "B.В".

У 1949 році він випускає свій дебютний сингл "Miss Martha King", і вже за декілька років стає одним з найвідоміших виконавців в жанрі ритм-н-блюз, продовжуючи випускати нові хіти.

Кінг став першим всесвітньо відомим блюзовим артистом, який виграв 15 "Греммі" і потрапив в Зал слави рок-н-ролу. Крім цього він був відомий тим, що в різні роки своєї кар'єри давав більше 300 концертів на рік. Музикант настільки любив своє заняття, що в 1949 році, ризикуючи життям, врятував із палаючого нічного клубу свою гітару "Люсіль".

Не стало легендарного блюзмена 14 травня 2015 року.

Анімаційний дудл в честь Бі Бі Кінга підготували художник Стів Спенсер і аніматор Найл Лавандерос. Він доступний для перегляду в Канаді, США, більшості європейських країн, Індії, Колумбії, Перу, Чилі, Таїланді. Не зможуть його побачити в Африці, Австралії, багатьох азіатських країнах, а також у Бразилії та Аргентині.

Території, на яких доступний дудл. Скріншот: Google

Як повідомляли Українські новини, корпорація Google присвятила дудл святкуванню Незалежності України а перед цим в Google відзначили ювілей письменника Пантелеймона Куліша.