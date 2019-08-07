Google выпустил дудл с козаком на лошади в честь 200-летнего юбилея автора романа "Чорна рада"

Сегодня, 7 августа, Google посвятил праздничный дудл 200-летию известного украинского писателя, историка и переводчика Пантелеймона Кулиша. Об этом сообщает пресс-служба Google.

Так, сообщается, что праздничный дудл посвящен юбилею Кулиша, одного из самых ярких деятелей украинского национально-культурного возрождения XIX века.

Самым известным произведением Пантелеймона Кулиша является "Чорна Рада" — первый исторический роман на украинском языке.

Как отмечают в Google, именно это произведение вдохновило создателей праздничного дудла - на нем изображена стилизованная фигура козака на лошади.

Фото: Google

Пантелеймон Кулиш родился 7 августа 1819 года в небольшом городке Воронеж бывшего Глуховского уезда Черниговской губернии (теперь — Шосткинский район Сумской области). Его детство прошло на хуторе под Воронежем, где в атмосфере особого уважения к народным традициям, песням, сказкам, легендам и преданиям формировался характер будущего писателя.

С конца 30-х годов Кулиш был слушателем лекций в Киевском университете. Поступить в этот престижный вуз ему так и не удалось, поскольку он не имел документального подтверждения своего дворянского происхождения. Приобретенные таким образом знания позволили ему получить место преподавателя в Луцком дворянском училище. В это же время П. Кулиш заявляет о себе как писатель.

Пантелеймон Кулиш также является автором первого фонетического алфавита украинского языка — "кулишовки" — который лег в основу современного украинского правописания, и был первым переводчиком на украинский язык произведений Байрона, Шекспира, Гете и др.

Пантелеймон Кулиш в свое время был одной из самых колоритных личностей в украинской литературе и своей деятельностью вызывал огромный интерес общества.

Как сообщали Українські Новини, Google отметил 50 лет с дня высадки на Луну праздничным дудлом.

Ранее Google выпустил новый праздничный дудл в честь Международного дня труда.