подписаться на рассылку
25.45 25.85
28.2 28.95
˟
07 августа 2019, среда, 11:06 384
Политика 2019-08-07T11:10:34+03:00
Українські Новини
Google выпустил дудл с козаком на лошади в честь 200-летнего юбилея автора романа "Чорна рада"

Google выпустил дудл с козаком на лошади в честь 200-летнего юбилея автора романа "Чорна рада"

Фото: Google
Фото: Google

Сегодня, 7 августа, Google посвятил праздничный дудл 200-летию известного украинского писателя, историка и переводчика Пантелеймона Кулиша. Об этом сообщает пресс-служба Google.

Так, сообщается, что праздничный дудл посвящен юбилею Кулиша, одного из самых ярких деятелей украинского национально-культурного возрождения XIX века.

Самым известным произведением Пантелеймона Кулиша является "Чорна Рада" — первый исторический роман на украинском языке. 

Как отмечают в Google, именно это произведение вдохновило создателей праздничного дудла - на нем изображена стилизованная фигура козака на лошади.

Фото: GoogleФото: Google

Пантелеймон Кулиш родился 7 августа 1819 года в небольшом городке Воронеж бывшего Глуховского уезда Черниговской губернии (теперь — Шосткинский район Сумской области). Его детство прошло на хуторе под Воронежем, где в атмосфере особого уважения к народным традициям, песням, сказкам, легендам и преданиям формировался характер будущего писателя.

С конца 30-х годов Кулиш был слушателем лекций в Киевском университете. Поступить в этот престижный вуз ему так и не удалось, поскольку он не имел документального подтверждения своего дворянского происхождения. Приобретенные таким образом знания позволили ему получить место преподавателя в Луцком дворянском училище. В это же время П. Кулиш заявляет о себе как писатель.

Пантелеймон Кулиш также является автором первого фонетического алфавита украинского языка — "кулишовки" — который лег в основу современного украинского правописания, и был первым переводчиком на украинский язык произведений Байрона, Шекспира, Гете и др.

Пантелеймон Кулиш в свое время был одной из самых колоритных личностей в украинской литературе и своей деятельностью вызывал огромный интерес общества.

Как сообщали Українські Новини, Google отметил 50 лет с дня высадки на Луну праздничным дудлом.

Ранее Google выпустил новый праздничный дудл в честь Международного дня труда.

Больше новостей о: Google Google-дудл Пантелеймон Кулиш

Архив
Новости
"Голос України" опубликовал фамилии всех депутатов Рады девятого созыва: список 12:26 Документ
За 5 месяцев Украина увеличила экспорт улиток в 4,6 раза 12:17
Рубль начал падать в киевских обменниках 12:16
Зеленский в ответ на петицию об увольнении Богдана заявил, что уже уволил его 12:15
Порошенко ночью вернулся с отпуска в Украину 12:06
больше новостей
Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
В Лондоне 6-летнего мальчика столкнули с 10 этажа здания галереи 23:55
Гривна стремительно падает: во вторник курс обвалился почти на 20 копеек 06:00
Порошенко ночью вернулся с отпуска в Украину 12:06
Прыжки десантников с парашюта. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники эффектно прыгнули с огромными белыми парашютами под Житомиром 20:43
больше новостей
Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Богдан и Ваврыш решили "рейдернуть" Киев у киевлян, - Макаровский 14:08
Кандидат на пост главы Одесской ОГА Максим Болдин заявляет, что в кампании по его очернению принимает участие глава ГБР Роман Труба 12:53
Порошенко ночью вернулся с отпуска в Украину 12:06
Прыжки десантников с парашюта. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники эффектно прыгнули с огромными белыми парашютами под Житомиром 20:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok