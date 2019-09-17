Потужний північний циклон принесе сніг та заморозки: синоптик попередила про різке похолодання в Україні

В Європу прийде потужний циклон, відгомони якого у вигляді атмосферних фронтів різко погіршать погоду. На півночі континенту пройдуть дощі і сильний вітер. Місцями, зокрема, у Норвегії, випаде перший сніг. А один з фронтів досягне території України, тому погода істотно зміниться.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За її словами, у вівторок, 17 вересня, в Україні пройдуть невеликі дощі, зокрема, в західних областях, центральних та місцями на півдні (крім Криму та півдня Одеської області), а також на Сході. Водночас, північна частина країни у вівторок опиниться в сухому повітрі, хіба тільки біля північного кордону пройдуть невеликі дощі.

Водночас, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, всю територію України накриють дощі, а швидкість вітру сягне вдень штормових показників - 7-12 м/с.

Температура повітря, за словами Діденко, впаде, що пов'язано з перебуванням у зоні холодного атмосферного фронту. Вдень похолоднішає до + 13 + 18 градусів, на півдні і південному сході країни традиційно буде тепліше, до + 19 + 25 градусів.

А от вночі стане значно холодніше: + 6 + 12 градусів, на півдні до +15 градусів.

Вітер з північного заходу, заходу, помірний, часом до сильного.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

У Києві 17-го вересня буде без опадів, однак температура повітря буде значно нижчою: вдень не вище +18 градусів. Також очікується уривчастий західний вітер.

"Надалі прохолодна погода в Україні буде домінувати: будуть випадати дощі, вітер переважатиме рвучкий або сильний, у другій половині тижня вночі на півночі, північному сході і Заході, якщо буде прояснення, ймовірні невеликі заморозки. Хто буде подорожувати в Карпатах - точно беріть пуховики", - попередила Діденко.

Як повідомляли Українські Новини, прогноз погоди на середину вересня обіцяв перше похолодання, а перший день тижня стане останнім теплим.

Тим часом атмосферний фронт різко змінить погоду в Україні.