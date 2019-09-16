Росія залишить Крим так само, як СРСР - країни Балтії, - Волкер

Спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер переконаний, що РФ неодмінно залишить Крим, також як СРСР залишив балтійські країни після 40 років окупації.

Таку думку американський дипломат висловив інтерв'ю телеканалу "1 + 1".

"Так, я вірю (що Росія залишить Крим – ред.). Ми бачили, як це відбувалося з балтійськими країнами. Радянський Союз повернув їм незалежність після 40 років окупації. Захід, Сполучені Штати, інші країни трималися твердої лінії і не визнавали примусового включення цих країн в Радянський Союз", - зазначив Вокер.

Він підкреслив, що аналогічним чином США зберігають жорстку позицію щодо Криму.

"Ми не погодимося з російської анексією Криму", - додав спецпредставник Держдепартаменту, пославшись на торішню заяву держсекретаря Майка Помпео.

В липні 2018 року, держсекретар США Майк Помпео, в документі, відомому, як "Кримська декларація" заявив, що Сполучені Штати слідують своїм давнім принципом відмовлятися визнати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленої силу в порушення міжнародного права. Вашингтон відкинув спробу Росії анексувати Крим і зобов'язався зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України.

За словами Волкера, таку ж позицію займає і Євросоюз.

"Дуже важливо, що ми визначилися з правильною позицією і зупинилися на цьому. Тому що час змінює все, і одного дня, думаю, Крим повернеться до складу України", - сказав американський дипломат.

Він акцентував увагу на намір США зберігати санкції за анексію Криму до тих пір, поки РФ не здійснить повну деокупацію півострова.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп згоден брати участь в переговорах про мир в Україні. Також зустріч лідерів "нормандської четвірки" в Парижі не відбудеться найближчим часом, тому що Росія "не може" взяти в ній участь. У той же час Волкер вважає можливим реалізацію так званої "формули Штайнмайера" тільки після досягнення безпеки на Донбасі.