Росія залишить Крим так само, як СРСР - країни Балтії, - Волкер

Спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер переконаний, що РФ неодмінно залишить Крим, також як СРСР залишив балтійські країни після 40 років окупації.\r\nТаку думку американський дипломат висловив інтерв'ю телеканалу "1 + 1".\r\n"Так, я вірю (що Росія залишить Крим – ред.). Ми бачили, як це відбувалося з балтійськими країнами. Радянський Союз повернув їм незалежність після 40 років окупації. Захід, Сполучені Штати, інші країни трималися твердої лінії і не визнавали примусового включення цих країн в Радянський Союз", - зазначив Вокер.\r\nВін підкреслив, що аналогічним чином США зберігають жорстку позицію щодо Криму.\r\n"Ми не погодимося з російської анексією Криму", - додав спецпредставник Держдепартаменту, пославшись на торішню заяву держсекретаря Майка Помпео.\r\nВ липні 2018 року, держсекретар США Майк Помпео, в документі, відомому, як "Кримська декларація" заявив, що Сполучені Штати слідують своїм давнім принципом відмовлятися визнати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленої силу в порушення міжнародного права. Вашингтон відкинув спробу Росії анексувати Крим і зобов'язався зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України.\r\nЗа словами Волкера, таку ж позицію займає і Євросоюз.\r\n"Дуже важливо, що ми визначилися з правильною позицією і зупинилися на цьому. Тому що час змінює все, і одного дня, думаю, Крим повернеться до складу України", - сказав американський дипломат.\r\nВін акцентував увагу на намір США зберігати санкції за анексію Криму до тих пір, поки РФ не здійснить повну деокупацію півострова.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Трамп згоден брати участь в переговорах про мир в Україні. Також зустріч лідерів "нормандської четвірки" в Парижі не відбудеться найближчим часом, тому що Росія "не може" взяти в ній участь. У той же час Волкер вважає можливим реалізацію так званої "формули Штайнмайера" тільки після досягнення безпеки на Донбасі.