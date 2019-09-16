підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
ONLINE
16.09.19 11:00 Круглый стол: "Контрабанда на рынке бытовой техники и электроники - разрушающее воздействие на отрасль, экономику страны и конечного потребителя"

16 вересня 2019, понеділок, 09:00 9
Політика 2019-09-16T10:30:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні 19-та річниця зникнення журналіста Георгія Гонгадзе

Сьогодні 19-та річниця зникнення журналіста Георгія Гонгадзе

Гонгадзе.
Гонгадзе.

Сьогодні 19-та річниця зникнення журналіста Георгія Гонгадзе, який 16 вересня 2000 року був викрадений при виході з будинку номер 7 на бульварі Лесі Українки.

Про це повідомляють Українські Новини.

У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові.

6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва визнав законним довічний вирок колишньому генералу МВС Олексію Пукачу за вбивство Гонгадзе, який виніс 9 січня 2013 року Печерський райсуд Києва.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко в кінці 2018 заявив, що розслідування вбивства Гонгадзе можна завершити через місяць, а також, що юридичних доказів вини колишнього Президента Леоніда Кучми в організації вбивства журналіста Георгія Гонгадзе немає.

Напередодні дня пам'яті Гонгадзе НСЖУ зажадав публічного звіту у справах вбивств українських журналістів.

Раніше термін вироку Пукачу за вбивство Гонгадзе перерахували за "законом Савченко".

Більш того, через 20 років розслідування у справі Гонгадзе так і не зрушило з мертвої точки, а станом на березень 2019 року, жодна людина у справі Шеремета не була заарештована.

Правозахисна організація Human Rights Watch також фіксує тотальну безкарність злочинів проти журналістів в Україні.

Більше новин про: Георгій Гонгадзе Вбивство Гонгадзе

Архів
Новини
Курс валют: готівковий долар просів, а євро підскочив 10:24
Росія залишить Крим так само, як СРСР - країни Балтії, - Волкер 09:55
Нафта зросла в ціні на 10% після атаки безпілотників на нафтові об'єкти Saudi Aramco 09:39
Сьогодні 19-та річниця зникнення журналіста Георгія Гонгадзе 09:00
Безпілотник США провів семигодинну розвідку біля західних кордонів Росії 08:43
більше новин
Бондаренко призначений губернатором Дніпропетрощини: що про нього відомо 12:23
Коломойський завдає мільярдних збитків держпідприємству "Центренерго", - Корольчук 12:05
Масштабний збій у системі Приватбанку триває: де не працюють термінали і банкомати 11:54
Труханов зустрівся з мером Лондона 19:31
Коломойський блокує приватизацію "Центренерго", - Кушнірук 11:54
більше новин
Дружина нового губернатора Дніпровщини має паспорт РФ 13:05
Коломойський завдає мільярдних збитків держпідприємству "Центренерго", - Корольчук 12:05
Бондаренко призначений губернатором Дніпропетрощини: що про нього відомо 12:23
Олександр Дубинський. Фото: realist
Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом 23:23
Представилися працівниками спецслужб: у Польщі у справі про контрабанду бурштину затримали українців 10:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok