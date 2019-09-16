Сьогодні 19-та річниця зникнення журналіста Георгія Гонгадзе, який 16 вересня 2000 року був викрадений при виході з будинку номер 7 на бульварі Лесі Українки.

Про це повідомляють Українські Новини.

У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові.

6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва визнав законним довічний вирок колишньому генералу МВС Олексію Пукачу за вбивство Гонгадзе, який виніс 9 січня 2013 року Печерський райсуд Києва.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко в кінці 2018 заявив, що розслідування вбивства Гонгадзе можна завершити через місяць, а також, що юридичних доказів вини колишнього Президента Леоніда Кучми в організації вбивства журналіста Георгія Гонгадзе немає.

Напередодні дня пам'яті Гонгадзе НСЖУ зажадав публічного звіту у справах вбивств українських журналістів.

Раніше термін вироку Пукачу за вбивство Гонгадзе перерахували за "законом Савченко".

Більш того, через 20 років розслідування у справі Гонгадзе так і не зрушило з мертвої точки, а станом на березень 2019 року, жодна людина у справі Шеремета не була заарештована.

Правозахисна організація Human Rights Watch також фіксує тотальну безкарність злочинів проти журналістів в Україні.