Сьогодні 19-та річниця зникнення журналіста Георгія Гонгадзе, який 16 вересня 2000 року був викрадений при виході з будинку номер 7 на бульварі Лесі Українки.\r\nПро це повідомляють Українські Новини.\r\nУ листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові.\r\n6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва визнав законним довічний вирок колишньому генералу МВС Олексію Пукачу за вбивство Гонгадзе, який виніс 9 січня 2013 року Печерський райсуд Києва.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Луценко в кінці 2018 заявив, що розслідування вбивства Гонгадзе можна завершити через місяць, а також, що юридичних доказів вини колишнього Президента Леоніда Кучми в організації вбивства журналіста Георгія Гонгадзе немає.\r\nНапередодні дня пам'яті Гонгадзе НСЖУ зажадав публічного звіту у справах вбивств українських журналістів.\r\nРаніше термін вироку Пукачу за вбивство Гонгадзе перерахували за "законом Савченко".\r\nБільш того, через 20 років розслідування у справі Гонгадзе так і не зрушило з мертвої точки, а станом на березень 2019 року, жодна людина у справі Шеремета не була заарештована.\r\nПравозахисна організація Human Rights Watch також фіксує тотальну безкарність злочинів проти журналістів в Україні.