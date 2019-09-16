Перший день тижня стане останнім теплим: синоптик попередила про похолодання

Хоча в понеділок різко потеплішає до +28 градусів, така температура протримається недовго - вже з вівторка очікується значне зниження температури повітря і перші осінні дощі.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Хто в суботу-неділю замерз, зможе трохи погрітися в понеділок. 16 вересня в Україні температура повітря прокинеться після вихідних, підскочить до +23...+28 градусів, хіба на Заході буде більш степеневою, +19...+23 градуси", - повідомила синоптик.\r\nДіденко порадила не забувати, що ночі вже не липневі, і кому потрібно рано виходити чи пізно повертатися, одягатися необхідно обов'язково тепліше. Також вже час згадати про ковдри.\r\nПри цьому дощів в понеділок не буде, але очікується сонце і білі хмари, хоча буде дути поривчастий північно-західний вітер.\r\nУ столиці ж понеділок буде теплим і сонячним, близько 23 градусів, а вже з вівторка підійдуть хмари, почнуться періодичні дощі і зниження температури повітря.\r\n"Тому пора потихеньку сортувати майки, сарафанчики, шорти, пляжні рушники, готувати їх до еміграції на верхні полиці шаф, а з півдня починати зустрічати закриті мокасини, светри, щільні шарфи і легкі пуховики", - порадила Діденко.\r\nКарта: Наталка Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, прогноз погоди на середину вересня обіцяв перше похолодання.\r\n\r\nТим часом атмосферний фронт різко змінить погоду в Україні.\r\n